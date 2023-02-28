Традиція та ніжність: рецепт класичного кексу в духовій печі

Випічка — частий атрибут чаювання на столах. Та інколи приготувати якісний та нешкідливий десерт простіше самотужки, ніж купити його в магазині.

Традиційний кекс — один з улюблених рецептів тих, хто любить готувати. Найчастіше його готують з бісквітного або дріжджового тіста, а до тіста часто додають цукати або родзинки — як кому до смаку.

Вікна-новини підготували для тебе найпростіший класичний рецепт кексу в духовці.

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Кекс в духовці: класичний рецепт

Для приготування класичного кексу на вісім порцій тобі знадобиться кілька інгредієнтів, які точно знайдуться на кухні.

Інгредієнти класичного кексу

масло — 175 г

цукор — 175 г

ванілін — 1 щіпка

сіль — 1 щіпка:

курячі яйця — 3 шт.

борошно — 175 г

розпушувач тіста — 0,5 ч. л.

родзинки — 100 г

Приготування класичного кексу

Для початку замочи родзинки в окропі та залиш на 15 хвилин. Розм’якле масло збий з ваніліном, цукром та сіллю до стану пишної маси. Додай до маси яйця та збивай, поволі додаючи борошно і розпушувач. Наприкінці замішування додай родзинки. Духову піч розігрій до 160 °С, змасти форму для випікання маслом та посип зверху борошном. Виклади тісто у форму та відправляй у духовку на 60–80 хвилин. Перед подачею кекс має охолонути. Можеш присипати його цукровою пудрою чи полити джемом. Готово!

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