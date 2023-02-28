Традиція та ніжність: рецепт класичного кексу в духовій печі

Випічка — частий атрибут чаювання на столах. Та інколи приготувати якісний та нешкідливий десерт простіше самотужки, ніж купити його в магазині.
Традиційний кекс — один з улюблених рецептів тих, хто любить готувати. Найчастіше його готують з бісквітного або дріжджового тіста, а до тіста часто додають цукати або родзинки — як кому до смаку.
Вікна-новини підготували для тебе найпростіший класичний рецепт кексу в духовці.
Для приготування класичного кексу на вісім порцій тобі знадобиться кілька інгредієнтів, які точно знайдуться на кухні.
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