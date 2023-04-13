Коли фарбувати яйця на Великдень у 2023 році: найкращі терміни

Фарбування яєць на Великдень — одна з найдавніших християнських традицій. Багато хто займається цією справою всією сім’єю, адже процес цікавий і творчий. Коли фарбувати яйця на Великдень 2023 — читай у матеріалі.

Коли фарбувати яйця на Великдень 2023

Яйцями на Великдень найчастіше займаються у Чистий четвер. У 2023 році цей день припадає на 13 квітня.

У п’ятницю не рекомендується займатися домашніми справами, а в суботу святкові продукти вже можна святити.

Уже зварені та пофарбовані яйця кладуть у холодильник і дістають у неділю, до святкового столу. Спочатку яйцями за традицією грають навбитки, а потім їх їдять.

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Скільки часу потрібно варити яйця

Яйця на Великдень варять круто, через це вони довше зберігаються.

Курячі яйця потрібно покласти в каструлю, повністю залити водою, довести до кипіння і варити на слабшому вогні 10 хв.

Після того як дістанеш їх з води, їм треба дати охолонути та можна розпочинати фарбування.

Як фарбувати яйця: найпопулярніші способи

Яйця в цятку. Для цього потрібно скористатися зубною щіткою. Спочатку задати основний тон, а потім за допомогою щітки розбризкати краплі. Блискучі яйця. Для цього яйце потрібно витерти насухо, остудити та обернути яскравою фольгою. Цукрові візерунки. Для цього необхідно пофарбувати яйця в будь-який однотонний колір, висушити. Після цього змішай цукрову пудру з водою чи соком лимона, додаючи рідину і доводячи до однорідної маси без грудок. Набирай приготовлену масу в шприц та нанось візерунок на яйця. Після цього цукровій пудрі треба добре застигнути. Відбитки. На яйцях можна залишати відбитки пальців за допомогою фарби. Потім їх потрібно залишити для повного остигання. Яскраві кольори. Остуди яйця та розведи фарби у різних місткостях. Додай у кожну з місткостей по кілька столових ложок оцту. Опусти яйце в місткість із фарбою, акуратно притримуючи його ложкою. Залиш у розчині на деякий час, дістань і дай йому охолонути. Забарвлене яйце візьми пальцями та опусти в іншу фарбу до половини. Тримай 1 хвилину. Дістань та суши на паперовому рушнику. Крупа. Для цього необхідно взяти рис або пшоно, гречку, горох, сочевицю тощо. Також підійде кондитерська посипка з кольорової глазурі чи шоколаду. Щоб закріпити все це на шкаралупі, візьми воскову або парафінову свічку. Звари яйця, запали свічку і нанеси на шкаралупу малюнок розплавленим парафіном або воском. Це буде клейка основа. Поки віск не застиг, обваляй яйце у крупі або виклади візерунок руками. Після застигання змасти поверхню, покриту крупою, олією, щоб вона заблищала.

Мінімалізм, витонченість, оригінальність: дивись прості та цікаві способи розфарбувати яйця на Великдень.

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