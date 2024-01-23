Як приготувати крем-чиз: простий рецепт смачної начинки для торта та іншої випічки

Крем-чиз — один із найпопулярніших кремів у кондитерській сфері. Його доволі швидко зробити й він не потребує великої кількості інгредієнтів. Класичний вершковий смак є фаворитом багатьох людей, тому цей крем часто обирають для приготування торта для нової компанії.

Утім, щоб крем-чиз вдався, його треба правильно приготувати. Не треба занадто довго збивати інгредієнти, наприклад. Ми розповімо, як приготувати крем-чиз.

Як приготувати крем-чиз: простий рецепт

Існує багато варіантів приготування крем-чизу. Його можуть готувати з маслом, згущенкою, какао тощо. Але найпопулярніший варіант — на вершках.

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Рецептом крем-чизу поділилася кондитерка Ліза Глінська. Цей крем вона використала для торта Червоний оксамит, але можна і для інших.

Інгредієнти для крем-чизу (розрахунок на форму 16 см):

маскарпоне — 150 г

крем-сир — 250 г

вершки, не менше 30% жирності — 400 мл

цукрова пудра — 100 г

Важливо обирати для крем-чизу саме цукрову пудру, а не цукор. Тоді крем матиме кращу консистенцію.

Приготування крем-чизу

Приготувати крем-чиз дуже просто. Але у тебе має бути якісний міксер, який працює на великій швидкості.

В окремій мисці треба збити вершки, поки вони не стануть щільними. В іншій мисці збити інші інгредієнти до однорідної маси. Потім все ретельно змішати в одній мисці, але не збивати міксером.

Ще один варіант приготування — просто покласти всі інгредієнти у чашу спеціального настільного міксера, та збивати до пишної однорідної маси.

Для чого використовують крем-чиз

Крем-чиз можуть використовувати для тортів та чизкейків, капкейків та інших десертів. Крем-чиз щільнішої консистенції використовують також для вирівнювання тортів, а рідкішої для створення різного декору.

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