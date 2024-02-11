Неймовірно ніжне м’ясо у вершках! Кролик у духовці — як приготувати покроково

Кролик, запечений у вершках — одна з найвідоміших страв французької кухні. Якщо ти саме збираєшся запекти кролика, і шукаєш удалий рецепт, ми такий маємо! Кролик у духовці готується дуже просто, а смак — неймовірний. Читай рецепт у матеріалі.
Кролика можна запекти відразу з овочами чи окремо в соусі, а потім приготувати гарнір. Усе ж, найкращим гарніром до кролика у вершках є овочева подушка з моркви, селери та цибулі.
Якщо ти не полюбляєш овочеві гарніри, кролика можна подати з гречкою, картопляним пюре, бататовим пюре, кускусом чи булгуром.
Знадобиться
Хоча в рецепті і є алкоголь, під високими температурами він випарується. Тому таку страву можна давати дітям.
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати свинячий балик у духовці.
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