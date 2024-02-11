Неймовірно ніжне м’ясо у вершках! Кролик у духовці — як приготувати покроково

Кролик, запечений у вершках — одна з найвідоміших страв французької кухні. Якщо ти саме збираєшся запекти кролика, і шукаєш удалий рецепт, ми такий маємо! Кролик у духовці готується дуже просто, а смак — неймовірний. Читай рецепт у матеріалі.

Кролик у духовці — рецепт соковитого кролика у вершках

Кролика можна запекти відразу з овочами чи окремо в соусі, а потім приготувати гарнір. Усе ж, найкращим гарніром до кролика у вершках є овочева подушка з моркви, селери та цибулі.

Якщо ти не полюбляєш овочеві гарніри, кролика можна подати з гречкою, картопляним пюре, бататовим пюре, кускусом чи булгуром.

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Знадобиться

Кролик — 1 кг

Овочі — корінь селери, стебла селери, морква, цибуля — разом 450 г

Вершки 20% — 800 мл

Біле сухе вино — 100-150 мл

Оливкова олія — 75 мл

Спеції

Тим’ян

Хоча в рецепті і є алкоголь, під високими температурами він випарується. Тому таку страву можна давати дітям.

Приготування

М’ясо кролика помий, почисть та наріж невеликими частинами. У миску до м’яса додай сіль, перець, тим’ян, оливкову олію. Добре розмішай руками. Наріж овочі кубиками. На розігрітій олії обсмаж кролика до рум’яної скоринки. А потім переклади на деко. У сковорідці так само обсмаж нарізані кубиками овочі до скоринки. Овочі також переклади на деко. Полий овочі з кроликом сухим вином, додай вершки. Перемішай усе лопаткою. Кролик у духовці має запікатися дві години за температури 160°C. Раз на півгодини можна перевіряти готовність м’яса. Готово!

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