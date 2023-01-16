Bon appétit! Хрусткі та надзвичайно вершкові круасани — покроковий рецепт приготування

Уяви собі: ти, кава і запашні, рум’яні та надзвичайно хрусткі круасани. Правда, мальовнича та дуже зваблива картина? Не дивно буде, якщо тобі вже захотілось їх з’їсти.

Та знайти насправді смачні круасани буває досить непростою задачею. Тоді на допомогу можуть прийти твої чарівні здібності готувати.

Сумніваєшся в собі? Ось це дарма, оскільки з нашим рецептом круасанів з листкового дріжджового тіста, тобі має підкорятися цей примхливий, але дійсно апетитний смаколик.

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Інгредієнти для круасанів

борошно — 500 грамів

молоко — 300 мілілітрів

вершкове масло — 360 грамів

цукор — 60 грамів

сухі дріжджі — 15 грамів

сіль — 1/3 чайної ложки

Спосіб приготування круасанів

Насамперед надзвичайно важливо просіяти борошно. Після цього до нього вже можна класти цукор, сіль, дріжджі та м’яке вершкове масло. Потім потрібно поступово вливати молоко та перемішувати тісто міксером близько десяти хвилин. Далі доведеться вимішувати тісто вручну. Для цього його спочатку потрібно перекласти в окрему миску та накрити харчовою плівкою. Коли тісто підніметься, його можна діставати з місткості та розкачати до товщини в один сантиметр. Також воно повинно мати форму прямокутника. Після цього на нього можна покласти шматочки вершкового масла і скласти тісто, як конверт. Потім знову його розкачати обережно качалкою, щоб масло залишалось всередині. Тепер його необхідно покласти на пергамент та поставити у холодильник на одну годину. Далі можна дістати тісто, знову трохи розкачати, скласти книжечкою і відправити у холодильник. Потім повторити процедуру ще двічі та наостанок добре, але обережно розкачати до вигляду прямокутника. Тепер тісто необхідно порізати на невеликі трикутники, які повинні мати не рівні краї, а трохи скошені, як у “гострого трикутника”. Так-так, тут знадобляться або знання з геометрії, або пара кліків у пошуковику. Потім потрібно зробити маленький надріз на тому краї, який стане серединкою круасана, після чого його можна почати згортати у всесвітньо відому форму. Далі залишається тільки викласти майбутні круасани на деко, що застелене пергаментним папером. У такому вигляді їх потрібно залишити на хвилин 15, щоб тісто знову мало змогу піднятись. Тепер можна відправляти круасани запікатись на 20 хвилин у духовку, що розігріта до 180 градусів. Коли з’явиться рум’яна скоринка, це означатиме, що смаколик готовий і дуже проситься на твій стіл.

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