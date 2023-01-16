Їжа та рецепти

Bon appétit! Хрусткі та надзвичайно вершкові круасани — покроковий рецепт приготування

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Січня 2023, 16:30
круасани рецепт
Фото: Pexels

Більше новин
Ольга Руднєва
“Немає вибору” 20–30 років тому і сьогодні — це різні речі! Ольга Руднєва про війну, фемінізм та їхнє співіснування в одному просторі
Як приготувати солянку: простий рецепт покроково
Чим більше м’яса, тим краще! Рецепт ідеальної солянки
Червоні прапорці у стосунках
Чи виживе тут щастя? Червоні прапорці у стосунках, які підказують тобі, що варто йти
СБУ ідентифікувала військових РФ, які причетні до ракетного удару по Дніпру 14 січня
Кожен отримає по заслузі! СБУ ідентифікувала військових РФ, причетних до ракетного удару по Дніпру 14 січня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як приготувати солянку: простий рецепт покроково
Чим більше м’яса, тим краще! Рецепт ідеальної солянки
Як приготувати пампушки: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
Найкраще поєднання з гарячим борщем! Як приготувати пампушки з часником
Гострі смажені курячі крильця: рецепт від Володимира Ярославського
Їх обожнюють усі! Рецепт гострих смажених курячих крилець від Володимира Ярославського
болоньєзе паста
Вишукана класика італійської кухні: як приготувати пасту болоньєзе — простий покроковий рецепт

Відео
0:11:23
Дніпро розбір завалів

Криків більше не чути… Що відбувається на місці ракетного удару в Дніпрі
0:02:43
Залізничне
Шукають зламані снарядами дерева, щоб обігріти дім: як подружжя пенсіонерів виживає під обстрілами РФ у Залізничному
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 16 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:18
Київщина
Воронка діаметром 10 метрів замість городу! Мешканці Київщини обурені черговою атакою РФ
0:02:25
М113
Німецький помічник з незвичним іменем! Як М113 рятує ЗСУ на фронті, та які враження українських захисників
0:03:48
Купʼянськ
Лінія фронту надто близько! Нищівні обстріли мирних у Куп’янську
0:04:06
Медицина
Міцний тил української медицини: як працюють приватні шпиталі під час війни
0:08:25
Ситуація в енергосистемі: Дмитро Сахарук про відключення світла
Треба готуватися до важких днів: Сахарук про наслідки нової атаки та екстрені відключення світла
0:12:09
Чи може українська ППО збивати ракети Х-22
Смертоносна ракета, випущена по Дніпру — що про неї відомо та чому ППО її не збивала
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Як приготувати солянку: простий рецепт покроково
Читати далі
Чим більше м’яса, тим краще! Рецепт ідеальної солянки
Як приготувати пампушки: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
Читати далі
Найкраще поєднання з гарячим борщем! Як приготувати пампушки з часником

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь