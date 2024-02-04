Наповнять не лише шлунок, але й душу: легкі начинки для круасанів — підбірка від Алекса Якутова

Запашна випічка з листкового тіста, що наповнює ніжними й водночас теплими відчуттями не лише шлунок, але й, здається, усю душу. Круасани вже давно завоювали чимало сердець по всьому світу й вже досить важко знайти людину, яка від них відмовиться. А особливо, якщо начинки для круасанів містять у собі найсмачніші інгредієнти з усіх можливих, а готувати їх досить просто.
Сумніваєшся? Шеф-кухар та ведучий реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов запевняє, що навіть без особливих кулінарних навичок будь-хто здатен приготувати принаймні один з двох його улюблених варіантів цієї французької випічки з австрійським серцем.
— Ця випічка з листкового тіста ідеально підходить для сніданку, адже насичує надовго. Можна підібрати начинку на будь-який смак: як солодку, так і солону.
А ще круасани класно смакують з білим вином, тож підійдуть і для вечірніх посиденьок з друзями, — говорить Алекс Якутов.
А ще круасани класно смакують з білим вином, тож підійдуть і для вечірніх посиденьок з друзями, — говорить Алекс Якутов.
Чому австрійським? А все тому, що історія круасана, за легендами, сягає своїм корінням тих часів, коли віденські кулінари вирішили створити випічку на честь перемоги над Османською імперією. А вже пізніше один австрійський пекар привіз цей рецепт до Парижа у 19 столітті. Але досить вже історичних екскурсів, хутчіше готувати, поки не зник апетит.
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