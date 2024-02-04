Наповнять не лише шлунок, але й душу: легкі начинки для круасанів — підбірка від Алекса Якутова

Запашна випічка з листкового тіста, що наповнює ніжними й водночас теплими відчуттями не лише шлунок, але й, здається, усю душу. Круасани вже давно завоювали чимало сердець по всьому світу й вже досить важко знайти людину, яка від них відмовиться. А особливо, якщо начинки для круасанів містять у собі найсмачніші інгредієнти з усіх можливих, а готувати їх досить просто.

Сумніваєшся? Шеф-кухар та ведучий реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов запевняє, що навіть без особливих кулінарних навичок будь-хто здатен приготувати принаймні один з двох його улюблених варіантів цієї французької випічки з австрійським серцем.

— Ця випічка з листкового тіста ідеально підходить для сніданку, адже насичує надовго. Можна підібрати начинку на будь-який смак: як солодку, так і солону.

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А ще круасани класно смакують з білим вином, тож підійдуть і для вечірніх посиденьок з друзями, — говорить Алекс Якутов.

Чому австрійським? А все тому, що історія круасана, за легендами, сягає своїм корінням тих часів, коли віденські кулінари вирішили створити випічку на честь перемоги над Османською імперією. А вже пізніше один австрійський пекар привіз цей рецепт до Парижа у 19 столітті. Але досить вже історичних екскурсів, хутчіше готувати, поки не зник апетит.

Легкі начинки для круасанів

Солоний круасан з хамоном

Інгредієнти

круасан без начинки — 2 штуки

хамон — 120 грамів

сир брі — 80 грамів

соус томатний — 2 столові ложки

Спосіб приготування

Спершу потрібно нарізати тонкими скибочками сир брі. Після цього розрізати круасани посередині, але не до кінця. Змастити середину круасанів томатним соусом. Покласти всередину круасанів сир та хамон. І готово. Тепер можна насолоджуватись довершеним смаком легкого в приготуванні сніданку.

Солодкий круасан з малиновим джемом

Інгредієнти

круасан без начинки — 2 штуки

сир камамбер — 80 грамів

малиновий джем — 4 столові ложки

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати тонкими скибочками сир камамбер. Потім розрізати круасани посередині, але не до кінця. Покласти всередину круасанів сир і полити його малиновим джемом. Тепер ти можеш насолодитись усією гамою смаків цього незвичного сніданку.

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