Без олів’є і шуби: легкі страви на Новий рік 2023

Після опівночі в перший день нового року ми обіцяємо собі: наступного — так багато не готувати. І ось настає 31 грудня, а стіл знову хилиться додолу під вагою таких улюблених, але не надто корисних страв.

Що ж такого приготувати, щоб близькі отримали максимум не лише задоволення, але й користі? Ми пропонуємо звернути увагу на легкі страви до новорічного столу.

Легкі страви на Новий рік 2023

Замість тяжкої для шлунку “шуби” кориснішим для організму буде салат з тунцем. Він дасть відчуття насичення, але не перевантажить організм зайвим майонезом. Лише корисні жири.

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Салат з тунцем та авокадо

Інгредієнти

тунець консервований — 200 г

томати-чері — 200 г

авокадо — 200 г

консервована кукурудза — 1 банка

листя салату — 150 г

гірчиця горошком — 1 ч. л.

мед — 1 ч. л.

лимонний сік — 1 ч. л.

Приготування

Змішуємо для соусу ложку гірчиці, меду та лимонного соку. З авокадо дістаємо кісточку та зчищаємо шкірку, а м’якуш нарізаємо кубиками. Нарізаємо навпіл томати. Листя салату нарізаємо великими шматочками та змішуємо із соусом. Додаємо інші інгредієнти до заправленого салату та подаємо у невеличких глибоких тарілках.

Якщо ж вам більше подобається олів’є, то і для нього знайдеться корисніша заміна. Як, наприклад, вдосконалений салат капрезе, який так полюбляють італійці.

Салат капрезе

Інгредієнти

помідор великий — 4 шт.

велика кулька моцарелли — 4 шт.

солодкий перець — 1 шт.

оливки — 100 г

подрібнені горіхи — 2 ст. л.

невелика жменя листя базиліка

оливкова олія — 1 ст. л.

Приготування

Перець кладемо у вогнетривку форму і ставимо в духовку, розігріту до 220 градусів. Запікаємо близько 25–30 хвилин. Після чого кладемо його у контейнер, який щільно закривається, та даємо постояти хвилин 5–7. Потім виймаємо, знімаємо шкірку, видаляємо насіння та плодоніжку, а м’якуш дрібно нарізаємо.

Кожен помідор та кульки моцарели нарізаємо великими кубиками.

Далі оливки та базилік дрібно нарізаємо, додаємо солодкий перець, помідор, моцарелу та горіхи. Солимо та перчимо за смаком, додаємо оливкову олію та перемішуємо.

Прикрашаємо листочками базиліка та насолоджуємось смаком.

Для любителів м’ясних страв ми теж приберегли корисну альтернативу котлетам та відбивним. Усе дуже просто — печена куряча грудка, але у медово-лимонному соусі для пікантності смаку.

Медово-лимонна куряча грудка

Інгредієнти

куряче філе — 800 г

рідкий мед — 2 ст. л.



лимон — 2 шт.

оливкова олія — 2 ст. л.

Приготування

Змішуємо мед, оливкову олію, сіль, перець. Вичавлюємо сік з одного лимона та додаємо його до суміші. Потім натираємо цедру із залишків та змішуємо усе разом.

Кладемо куряче філе у форму для запікання, зверху рівномірно поливаємо лимонно-медовою сумішшю. Ставимо форму в розігріту до 180 градусів духовку і запікаємо близько 20–25 хвилин, поки філе стане золотисто-коричневим. Періодично необхідно поливати м’ясо маринадом.

Виймаємо готові грудки з духовки та остуджуємо. Нарізаємо та подаємо зі шматочками лимона.

Оскільки наше меню вийшло досить легким і комусь може бути цих страв не достатньо для повного насичення, можна додати ще одну улюблену, але з невеличкими корективами.

Незвично: дієтичні новорічні страви

Міні-бургери

Інгредієнти

риба (лосось, дорадо або скумбрія) або м’ясо — 600 г

листя салату — 1 упаковка

помідор невеликий — 2-3 шт.

червона цибулина середня — 1 шт.

маленькі булочки — 12 шт.

соус за смаком

Приготування

Страва має багато різновидів, тому приготування кожного варіанту може відрізнятись.

Рибні міні-бургери

Якщо ви вирішили готувати міні-бургери з рибою, то її варто замаринувати у соусі. Для цього необхідно змішати 2-3 столові ложки сметани й одну діжонської гірчиці.

Рибу нарізати шматочками та викласти на фольгу, злегка змащену соняшниковою або оливковою олією. Зверху посолити та поперчити за смаком та полити соусом.

М’ясні міні-бургери

У разі, якщо ви все ж таки прихильник м’ясних бургерів, то спочатку варто обрати маринад під ваш улюблений вид м’яса. Найпростіше буде купити вже готовий, яких досить багато у магазинах.

Однак можна приготувати такий і власноруч. Для цього потрібно змішати сік одного лимона, дві столові ложки оливкової олії, три дрібно порубаних зубчики часнику, сіль та перець за смаком.

У такій суміші краще, щоб нарізане м’ясо пролежало 2–12 годин. Після чого його теж можна посмажити або запекти.

Складання міні-бургерів

Після приготування головного інгредієнту страви можна збирати бургери. Передусім варто розрізати булочки навпіл. Цибулю та помідори нарізаємо на тонкі скибочки. Першу частину половинок булочок кладемо на тацю або велику тарілку, змащуємо їх соусом. Соус можна обрати з класичних або ж пошукати більш незвичний — на кшталт песто чи маринара. Після цього додаємо по скибці помідора та парі кілець цибулі. Додаємо по шматочку риби чи м’яса. Накриваємо другою частиною булочок і заколюємо шпажками або зубочистками.

А якщо ти все ж обереш ситний стіл до свята, читай, що приготувати на Новий рік 2023. Ми зібрали рецепти смачних страв, щоб здивувати гостей.