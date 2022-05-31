Літні, ніжні та легкі: як приготувати кабачки з сиром у духовці за рецептом Клопотенка

Хоч ми й не надто помічаємо зараз зміну сезонів, але прихід літньої пори не зупинити. Вона ж несе з собою не лише спеку, але й нові сезонні овочі та фрукти. А щоб мати сили для боротьби з окупантами, потрібно якомога більше насититись вітамінами. У цьому допоможе рецепт кабачків у духовці від Євгена Клопотенка.

На полицях магазинів уже з’явились кабачки, з яких колись давно у дитинстві мама готувала оладки. Що ще простіше і так само смачне приготувати з цього легкого овоча?

Завжди на допомогу прийде духовка, яка зробить більшу частину роботи за нас. Потрібно лише поставити в неї страву і потім насолоджуватись неймовірною смакотою — кабачками з сиром.

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Рецепт кабачків з сиром у духовці

Всього кілька складових, вміло поєднаних між собою, можуть заграти новими барвами на твоїх смакових рецепторах. Ніжна італійська моцарела й такі рідні сир з кабачками позбавлять почуття буденності сьогоднішній обід чи вечерю.

Інгредієнти

кабачок — 2 шт.

сир домашній — 200 г

сир моцарела (твердий) — 100 г

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування

Спочатку потрібно розігріти духовку до 180 °С. У цей час можна помити кабачки та розрізати їх уздовж на дві частини. Після цього вийняти м’якуш за допомогою ложки.

Потім натерти моцарелу та змішати її з сиром до однорідного стану. Далі посолити та поперчити суміш.

Фінальний крок — наповнити кабачкові човники сирною масою, викласти їх на деко, вистелене пергаментом, та відправити у духовку на 20 хвилин.

Запіканка з кабачків

Ще одна страва, але трохи складніша чекає на своє приготування. Ніжна за структурою, але пікантна завдяки лимону запіканка не залишить байдужими й голодними нікого.

Інгредієнти

кабачки (середні або цукіні) — 2 шт.

лимон (цедра та сік) — 1 шт.

чебрець — 5-7 гілочок

волоські горіхи — 50 г

сир домашній — 200-250 г

сир моцарела — 200-250 г

соняшникова олія (для змащування форми)

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити кабачки та висушити їх паперовим рушником. Потім обрізати хвостики з обох сторін та нарізати їх тонкими слайсами. Після цього додати цедру лимона, а потім окропити слайси соком половини або цілого лимона.

Далі посолити та поперчити все, додати листочки чебрецю та перемішати. Після цього потрібно все залишити на 10-15 хвилин, щоб кабачки випустили зайву рідину.

Форму для запікання змастити соняшниковою олією і рівномірно розподілити половину слайсів кабачків у ній, перед цим злегка відтиснувши зайву рідину.

Потім посипати все половиною сиру і натертою моцарелою. Далі зверху сирної суміші знову розмістити слайси кабачків, що залишилися, а після цього знову висипати сир та моцарелу.

Подрібнені волоські горіхи висипати на верхівку страви, а потім розмістити її у духовці та запікати протягом 25-30 хвилин за температури 180 °С на режимі конвекції.

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