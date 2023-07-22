Справжня ніжність! Як приготувати малиновий десерт без випікання — покроковий рецепт

Смачний десерт із сезонними ягодами, який не потрібно запікати! Це ж просто знахідка для швидкого приготування. Шеф-кухар та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов розповів, як зробити малиновий десерт без випікання. Читай рецепт у нашому матеріалі.
Свіжа малина, вершки та білий шоколад — ось головні інгредієнти для ніжного десерту без випікання. А називається він — панакота. Це один із найпопулярніших та дуже смачних десертів, а приготувати його зовсім нескладно.
Для цього потрібна сезонна малина. На приготування з охолодженням малинової панакоти тобі знадобиться менш як година. Читай рецепт та опановуй нові кулінарні вершини.
Знадобиться
Приготування
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