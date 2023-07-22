Справжня ніжність! Як приготувати малиновий десерт без випікання — покроковий рецепт

Смачний десерт із сезонними ягодами, який не потрібно запікати! Це ж просто знахідка для швидкого приготування. Шеф-кухар та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов розповів, як зробити малиновий десерт без випікання. Читай рецепт у нашому матеріалі.

Малиновий десерт без випікання: рецепт панакоти від Алекса Якутова

Свіжа малина, вершки та білий шоколад — ось головні інгредієнти для ніжного десерту без випікання. А називається він — панакота. Це один із найпопулярніших та дуже смачних десертів, а приготувати його зовсім нескладно.

Для цього потрібна сезонна малина. На приготування з охолодженням малинової панакоти тобі знадобиться менш як година. Читай рецепт та опановуй нові кулінарні вершини.

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Знадобиться

Вершки 33-36% — 250 г

Білий шоколад — 100 г

Малинове пюре — 260 г

Желатин — 12 г

Холодна вода — 72 мл (для замочування желатину)

Ягідне пюре — 170 г

Кукурудзяний крохмаль — 5 г

Цукор — 40 г

Приготування

Желатин замочи в холодній воді. Пропорція має бути така: 1 г желатину на 6 мл води. Малинове пюре вилий у каструлю та доведи до кипіння. Влий желатин, висип шматочки білого шоколаду та ретельно розмішай лопаткою. Додай вершки. Суміш розлий у формочки. Постав їх у холодильник до повного застигання. Щоб приготувати кулі, пюре з ягід нагрій у каструлі до появи пари. Крохмаль змішай із цукром, порціями додай у каструлю. Помішуй до закипання. Після закипання пюре провари його ще дві хвилини. Дай охолонути, а потім подавай до панакоти.

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