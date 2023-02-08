На кефірі, газованій воді та висівках — п’ять дієтичних рецептів млинців на будь-який смак

Масляна — мабуть, одне з найулюбленіших свят українців. Адже воно має не тільки глибоку історію, але й смачні традиції, зокрема випікання млинців.
А найкраще в цьому всьому те, що Масниця триває цілий тиждень! А отже, ти можеш спробувати різні рецепти ситних панкейків.
Можеш не боятись спожити зайві калорії, адже ми зібрали для тебе п’ять легких способів приготувати апетитні дієтичні млинці.
Інгредієнти:
За бажанням крохмаль можна замінити кукурудзяним, вівсяним чи цільнозерновим борошном.
Спосіб приготування:
Якщо хочеш зменшити використання олії, то нанось її на пательню за допомогою силіконового пензлика.
А якщо хочеш спробувати шпинатні, апельсиново-карамельні чи гречані панкейки, то читай п’ять найкращих рецептів приготування млинців.
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