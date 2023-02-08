На кефірі, газованій воді та висівках — п’ять дієтичних рецептів млинців на будь-який смак

Масляна — мабуть, одне з найулюбленіших свят українців. Адже воно має не тільки глибоку історію, але й смачні традиції, зокрема випікання млинців.

А найкраще в цьому всьому те, що Масниця триває цілий тиждень! А отже, ти можеш спробувати різні рецепти ситних панкейків.

Можеш не боятись спожити зайві калорії, адже ми зібрали для тебе п’ять легких способів приготувати апетитні дієтичні млинці.

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Млинці на кефірі: домашній рецепт

Інгредієнти:

кефір — 150 мл;

сода — 1/2 ч. л;

яйця — 2 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 3-5 ст.л.;

дрібка солі.

За бажанням крохмаль можна замінити кукурудзяним, вівсяним чи цільнозерновим борошном.

Спосіб приготування:

Змішай крохмаль із содою та сіллю. Додай яйця та кефір. Розмішай до однорідної консистенції та розбий усі грудочки. Готуй млинці на пательні, попередньо трохи змастивши її оливковою олією.

Рецепт млинців з вівсяних пластівців

Інгредієнти:

вівсяні пластівці — 1 ст.л.;

молоко — 500 мл;

вода — 500 мл;

цукрозамінник — 2 ч.л.;

яйце — 1 шт.;

сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Звари вівсяну кашу. Для цього тобі знадобиться молоко, вода та вівсяні пластівці. Дай каші час охолонути та перебий її блендером до пастоподібної консистенції. Додай у кашу сіль, цукор та яйце. Потім добре перемішай. Змасти сковорідку оливковою олією та смаж млинці.

Млинці на воді — як приготувати вдома

Інгредієнти:

знежирене молоко — 1 склянка;

вода — 1 склянка;

яйце — 1 шт.;

оливкова олія — 2 ст.л.;

борошно твердих сортів пшениці — 150 г;

сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Збий яйце. Повільно додай до нього воду та молоко, не перестаючи збивати. Додай у тісто борошно та соду. Збий усе до однорідної маси, щоб не було грудочок. Влий у тісто оливкову олію та перемішай усе. Випікай млинці на сковороді без олії.

Як приготувати млинці з висівок на кефірі

Інгредієнти:

мелені вівсяні висівки — 6 ст.л.;

мелені пшеничні висівки — 4 ст.л.;

яйце — 1 шт.;

знежирений кефір — 1, 5 ст.;

сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Збий яйце, додай туди кефір, висівки та сіль. Збивай тісто до однорідної консистенції. Випікай млинці на пательні, змастивши її оливковою олією.

Рецепт млинців на газованій воді

Інгредієнти:

яйце — 2 шт.;

борошно твердих сортів пшениці — 2 склянки;

знежирене молоко — 2 склянки;

газована вода — 2 склянки;

сіль до смаку;

цукрозамінник чи цукор — 1 ст.л.;

погашена сода — 1 ч.л.;

оливкова олія — 1 ст.л.

Спосіб приготування:

Змішай яйця, знежирене молоко та борошно. Додай до тіста сіль, оливкову олію та погашену соду. Перемішай усе. Безпосередньо перед випіканням додай у тісто газовану воду. Перед готуванням першого млинця змасти сковорідку оливковою олією. Решту млинців випікай без олії.

Якщо хочеш зменшити використання олії, то нанось її на пательню за допомогою силіконового пензлика.

А якщо хочеш спробувати шпинатні, апельсиново-карамельні чи гречані панкейки, то читай п’ять найкращих рецептів приготування млинців.

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