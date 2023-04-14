М’ясо на Великдень: п’ять покрокових рецептів приготування в духовці

Великдень — одне з головних християнських свят. З самого ранку цього дня для вірян закінчується Великий піст, тож люди починають їсти м’ясні та молочні страви.
Щоб підготуватися до святкового застілля, господині за кілька днів починають готувати різні страви. Крім паски та великодніх яєць, потрібно заздалегідь запекти м’ясо. Як приготувати м’ясо на Великдень — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Фото – Unsplash
Раніше ми розповідали, як працюватимуть церкви у Києві на Великдень.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!