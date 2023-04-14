М’ясо на Великдень: п’ять покрокових рецептів приготування в духовці

Великдень — одне з головних християнських свят. З самого ранку цього дня для вірян закінчується Великий піст, тож люди починають їсти м’ясні та молочні страви.

Щоб підготуватися до святкового застілля, господині за кілька днів починають готувати різні страви. Крім паски та великодніх яєць, потрібно заздалегідь запекти м’ясо. Як приготувати м’ясо на Великдень — читай у матеріалі.

М’ясо на Великдень: покроковий рецепт буженини

Інгредієнти:

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свинина — 1,5 кг

гірчиця

сіль

перець

спеції

банан — 1 шт.

оливкова олія

Спосіб приготування:

Шматок м’яса на буженину промий, видали всі прожилки та промокни паперовими серветками. Змішай сіль та перець, натри цією сумішшю м’ясо. Часник до смаку змішай із гірчицею. Кулінарним пензликом змасти буженину соусом із гірчиці. Переклади м’ясо в пакет для запікання та поклади в холодильник маринуватися на добу. Після цього постав у духовку, розігріту до 200 °С. Банан помий, почисти. Змасти глибоку ємність для запікання оливковою олією. Переклади бананову шкірку білою стороною нагору. Шматок свинини переклади на банан. Закрий кришкою форму для запікання і запікай буженину 50 хвилин. Знизь температуру до 180 °С та відкрий кришку. Бананову шкірку прибери. Запікай буженину до смачної скоринки. На це знадобиться приблизно 10–15 хвилин.

М’ясо на Великдень: рецепт рульки

Інгредієнти:

свиняча рулька — 600 г

часник — 1 головка

ткемалі — на смак

гірчиця — на смак

сіль — на смак

мелений чорний перець — на смак

соняшникова олія — 2 ст. л.

лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування:

Зроби надрізи ножем у свинині в кількох місцях і начини ці отвори часником (по четвертинці зубчика в кожен отвір). У ступці розітри часник, сіль, перець, лавровий лист. Додай олію і ретельно розмішай. Отриманою масою натри рульку. Змішай трохи соусу ткемалі з гірчицею й обмаж шматок рульки. В ідеалі залиш маринуватися в такому вигляді на дві години (а ще краще на ніч), але можна і відразу готувати. Помісти рульку в рукав для запікання і відправ її в заздалегідь розігріту до 100 °С духовку. За цієї температури готуй м’ясо півгодини, після чого збільш температуру до 200–220 °С і готуй ще півтори години.

Домашня ковбаса: покрокова інструкція приготування

Інгредієнти:

м’ясо свинини — 1,5 кг

сало — 250 г

сіль — 2,5 ст. л.

гірчиця — 2 ст. л

коріандр у зернах (можна мелений) — 1 ч. л.

часник — 7–10 зубчиків

чорний перець — 0,5 ч. л.

холодна вода — 150 мл

оболонка для ковбаси

Спосіб приготування:

М’ясо свинини очисть від плівок та зайвого жиру. Наріж його маленькими шматочками, а сало — ще меншими. Висип усе в миску, в якій замішуватимеш домашню ковбасу. Додай сіль, чорний перець (краще взяти горошком і подрібнити у ступці), коріандр у зернах або мелений. Подрібни зубчики часнику та додай до свинини із салом. Додай гірчицю. Перемішай і влий 150 г холодної води. Потім поклади м’ясо з прянощами на дві години в холодильник. Кишки перед приготуванням потрібно обов’язково замочити, тому що вони зазвичай продаються засоленими. Потім ретельно їх промий. За допомогою спеціальної насадки на м’ясорубку починай робити ковбасу. Кишки заповнюй щільно, але так, щоб вони не надто розтягувалися та не луснули. Далі потрібно дати ковбаскам постояти ще півгодини. Обов’язково проколи їх голкою, щоб під час випікання виходило повітря. Виклади ковбаски на деко, застелене пергаментним папером, або на деко, змащене маслом, налий туди невелику кількість води. Запікай приблизно годину за температури 170–180 °С до рум’яного кольору. Готову домашню ковбасу виклади на паперовий рушник.

Шинка в духовці: рецепт покроково

Інгредієнти:

свиняча шийка або лопатка — 1 кг

сіль — 15 г

вода — 0,5 скл.;

харчовий фосфат — 2,5 г;

спеції для шинки — 3 г.

Спосіб приготування:

М’ясо пропусти через м’ясорубку через велику решітку. М’ясо, що залишилося, наріж пластами. Після цього все постав у холодне місце. Сіль розчини у воді, додай фосфат, ретельно перемішай. Одержаний розчин охолоди. Дістань фарш і ретельно його вимішай, додай сольовий розчин. Після цього прибери в холодильник (за температури від +4 до +5 °С на три дні). Дістань фарш і додай до нього спеції. Наповни ковбасу так, щоб у діаметрі вона була близько 80 см. Спочатку прогрівай батон за 60 °С, потім під деко з шинкою постав піддон з водою, щоб утворювалася пара, а температуру духовки доведи до 80 °С. Час приготування займе близько чотирьох годин. Після того як вийде встановлений час, батон із шинкою необхідно швидко охолодити. Для цього його кладуть у місткість із крижаною водою. Процес охолодження триває близько години. Після повного охолодження шинка забирається в холодильник на добу.

Качка з яблуками: рецепт

Інгредієнти:

качка — 1,6 кг

яблука кислих сортів — 6 шт.

мед — 2 ст. л.

гірчиця — 2 ст. л.

розмарин сухий — 1 ч. л.

перець — 1 ч. л.

лимон — 50 г

часник — 4 зубчики

сіль — 1,5 ч. л. (або до смаку)

олія соняшникова — 40 мл

Спосіб приготування:

Качку помий і за потреби обпали. Змішай у великій мисці мед, гірчицю, часник, олію, перець і розмарин. Усе перемішай до однорідності. Посоли птицю зовні та зсередини. Змасти маринадом і витримай кілька годин (найкраще — 10–12). Яблука промий, обсуши, розріж на частинки та видали насіння. Чистити не потрібно. Частиною яблук наповни черево птиці, а решту залиш для запікання у фользі. Отвір скріпи зубочистками. Розігрій духовку до 190–200 °C. Виклади качку на фольгу на шар яблук. Маринад теж обережно вилий на фольгу і відразу ж герметично замотай качку. Запікай у закритій фользі близько двох годин (для птиці більшої ваги знадобиться більше часу). Потім розкрий фольгу і запікай ще близько 30 хв, щоб скоринка підрум’янилась. Подавай птицю разом із яблуками. Їх можна використовувати для гарніру чи соусу. Також качку можна прикрасити гілочками базиліка.

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