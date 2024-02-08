Насіння пажитника: що відомо про рослину та яку користь вона має для організму

Люди замислюються, чим корисне насіння пажитника. Адже деякі рослини дійсно можуть мати протизапальні властивості, їх використовують, наприклад, у косметології. Читай, які корисні властивості має насіння пажитника та як його можна приймати.

Що таке пажитник

Пажитник — однорічна трава із сімейства бобових, вонса росте в басейні Середземного моря та в деяких азіатських країнах (Туреччина, Індія, Іран, Ірак).

Пажитник має інші назви: шамбала, хельба, тригонела, сенегрейн, грецьке сіно чи сенегра. У країнах Азії та Африки цю рослину використовують у медицині, а також додають як спецію до різних страв.

Зараз також дивляться

Стебла рослини прямі, порожнисті та розгалужені біля основи. Квітки — маленькі ароматні, поодинокі або парні, вони можуть бути білого або блідо-жовтого кольору з невеликим фіолетовим відтінком біля основи. Наприкінці літа на місці квіток з’являються вузькі, вигнуті стручки, наповнені насінням. Це насіння довжиною 6 мм, у кожному стручку 10-12 насінин, саме їх і використовують у різних сферах.

Насіння пажитника у кулінарії

Сире насіння пажитника має аромат клена та гіркий присмак, який зменшується під час смаження. У східній кухні насіння цієї рослини використовують у складі ароматних спецій. Пажитник додають до єгипетського хліба та індійських страв дал (дхал), ватілаппам, також його можна побачити у складі крекерів чи серед смажених овочів.

Пажитник: лікувальні властивості

Насамперед пажитник має протизапальну, антиоксидантну та гіпоглікемічну дію, йдеться у дослідженні. Насіння рослини містить деякі антиоксидантні та протизапальні сполуки, найбільш важливими з них є сапоніни, алкалоїди, амінокислоти, фітоестрогени та клітковина.

Інше дослідження вказує, що пажитник може впливати на лібідо та вироблення статевих гормонів. Його активні інгредієнти, зокрема сапоніни, покращують синтез тестостерону у чоловіків.

Згідно з даними ще одного дослідження, слиз пажитника має протиартритні властивості, його можна використовувати як терапевтичний засіб при артриті.

Пажитник корисний для здоров’я підшлункової залози, має жовчогінну дію: допомагає виробленню якісної жовчі, яка сприяє перетравленню жирів. Дослідження вказують, що рослина допомагає регулювати pH шлунка, оберігаючи слизову оболонку кишківника від запалення, позбавляючи від гастриту, печії, діареї, дизентерії, нетравлення шлунка, сприяючи загоєнню виразок.

Як приймати пажитник

Вікна-новини закликають не займатися самолікування. Якщо ти вирішив(-ла) вживати якісь речовини, навіть настої трав, краще проконсультуватися з лікарем. А також варто пройти обстеження та здати аналізи.

Зазвичай насіння пажитника заварюють в окропі. Одну столову ложку насіння треба залити 200 мл окропу. Далі треба зачекати 15 хв та процідити через сито чи марлю. Настій можна вживати маленькими порціями протягом дня у чистому вигляді або розводити з водою.

Також порошок рослини можна використовувати для полоскання горла, якщо воно болить. Треба ½ чайної ложки порошку пажитника розвести у склянці теплої води та полоскати горло.

В Україні також росте багато трав, які мають корисні властивості. Раніше ми розповідали про користь насіння кропу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.