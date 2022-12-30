Як у найкращому барі: прості рецепти коктейлів на Новий рік 2023

Наближаються новорічні свята, а це означає довгоочікувані зустрічі з друзями та рідними, теплі посиденьки і, звісно ж, смачні коктейлі! Щоб посмакувати незвичайними поєднаннями, не обов’язково збиратися в барі. Зробити цікаві коктейлі можна й самостійно. Читай рецепти коктейлів на Новий рік 2023 у нашому матеріалі.
Рецептами коктейлів поділилась Liga.life. Якщо тобі ще ніколи не доводилось готувати коктейлі, розпочати можна з чогось простого. Для приготування Віскі сауер тобі знадобиться 60 мл віскі, 25-30 мл цукрового сиропу та 25-30 мл лимонного соку. Все це потрібно змішати.
Якщо хочеш довершити коктейль, зроби пінку з яєчного білку. Цукровий сироп можна замінити апельсиновим чи малиновим джемом, — каже TikTok-блогерка Анастасія Іванцова.
Якщо хочеш довершити коктейль, зроби пінку з яєчного білку. Цукровий сироп можна замінити апельсиновим чи малиновим джемом, — каже TikTok-блогерка Анастасія Іванцова.
Не лише міцний алкоголь може бути основою для коктейлів. Ти можеш узяти вино та ігристе. Для Нью-Йорк сауер основою є червоне вино. А ігристі вина є базовими для коктейлів шприц та фізз. Вермут же додають у Негроні та Бульвардьє.
Для тих, хто хоче навчитися створювати смачні коктейлі самостійно, експертка дала кілька важливих порад:
Поступово ти навчишся розрізняти різні види алкоголю в коктейлях, їхню якість, тонкі ноти. Тоді можна збільшувати бюджет на домашній бар та купувати більше оснащення. Однак експертка радить придбати металевий шейкер і мінімальний барний набір.
Так буде значно простіше готувати коктейлі, а ще це допоможе дотримуватися рецепту. Завдяки шейкеру коктейль краще насичується повітрям, що робить напій пухкішим за текстурою.
А щоб краще зрозуміти, як готувати коктейлі, потрібно навчитися робити і безалкогольні. Це також складно, адже треба витримати баланс смаків, свіжості та кисло-солодкості.
Основу для новорічних коктейлів ти можеш зробити з ігристого, журавлинового сиропу та розмарину. З неї вийде кілька цікавих коктейлів, до того ж ігристе — недорога база для якісних напоїв.
Анастасія Іванцова поділилась кількома простими алкогольними та безалкогольними коктейлями, приготувати які в тебе точно вийде.
Новорічна мімоза
Шприц
Віскі сауер із журавлиновим сиропом
Безалкогольний коктейль на основі лайму
Найголовніше в коктейльному мистецтві — знати свою міру. Якщо тобі трапився коктейль, який не смакує, краще не допивай його, щоб уникнути важких наслідків наступного дня.
Вибирай дегустаційні сети, щоб краще відчувати смаки, аромати і різноманітні поєднання.
Раніше ми розповідали, які існують незвичайні вина світу.
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