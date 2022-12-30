Як у найкращому барі: прості рецепти коктейлів на Новий рік 2023

Наближаються новорічні свята, а це означає довгоочікувані зустрічі з друзями та рідними, теплі посиденьки і, звісно ж, смачні коктейлі! Щоб посмакувати незвичайними поєднаннями, не обов’язково збиратися в барі. Зробити цікаві коктейлі можна й самостійно. Читай рецепти коктейлів на Новий рік 2023 у нашому матеріалі.

Як робити коктейлі як у барі самостійно

Рецептами коктейлів поділилась Liga.life. Якщо тобі ще ніколи не доводилось готувати коктейлі, розпочати можна з чогось простого. Для приготування Віскі сауер тобі знадобиться 60 мл віскі, 25-30 мл цукрового сиропу та 25-30 мл лимонного соку. Все це потрібно змішати.

Якщо хочеш довершити коктейль, зроби пінку з яєчного білку. Цукровий сироп можна замінити апельсиновим чи малиновим джемом, — каже TikTok-блогерка Анастасія Іванцова.

Не лише міцний алкоголь може бути основою для коктейлів. Ти можеш узяти вино та ігристе. Для Нью-Йорк сауер основою є червоне вино. А ігристі вина є базовими для коктейлів шприц та фізз. Вермут же додають у Негроні та Бульвардьє.

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Для тих, хто хоче навчитися створювати смачні коктейлі самостійно, експертка дала кілька важливих порад:

Не купуй одразу дорогий алкоголь. Зберігай міцний алкоголь у шафі, де немає сонячного світла. Лікери, міцні вина та вермути ховай у холодильник після відкорковування. Вчися в досвідчених людей. Це можуть бути блоги, книги, курси барного мистецтва тощо. Починай знайомство з культурою коктейлів із простого алкоголю: віскі, бурбону, скотчу, джину.

Поступово ти навчишся розрізняти різні види алкоголю в коктейлях, їхню якість, тонкі ноти. Тоді можна збільшувати бюджет на домашній бар та купувати більше оснащення. Однак експертка радить придбати металевий шейкер і мінімальний барний набір.

Так буде значно простіше готувати коктейлі, а ще це допоможе дотримуватися рецепту. Завдяки шейкеру коктейль краще насичується повітрям, що робить напій пухкішим за текстурою.

А щоб краще зрозуміти, як готувати коктейлі, потрібно навчитися робити і безалкогольні. Це також складно, адже треба витримати баланс смаків, свіжості та кисло-солодкості.

Новорічні коктейлі: чотири рецепти приготування коктейлів

Основу для новорічних коктейлів ти можеш зробити з ігристого, журавлинового сиропу та розмарину. З неї вийде кілька цікавих коктейлів, до того ж ігристе — недорога база для якісних напоїв.

Анастасія Іванцова поділилась кількома простими алкогольними та безалкогольними коктейлями, приготувати які в тебе точно вийде.

Новорічна мімоза

ігристе — 75 мл

апельсиновий або ананасовий сік, заморожений у формочці

м’ята, розмарин, журавлина — за бажанням.

Поклади в склянку кілька кубиків замороженого соку. Залий ігристим та прикрашай м’ятою, розмарином чи журавлиною.

Шприц

просеко — 60 мл

лікер Aperitivo, лимончелло або інший — 40 мл

мінеральна вода — 20 мл.

Змішай усі інгредієнти. Прикрась за бажанням.

Віскі сауер із журавлиновим сиропом

віскі — 60 мл

лимонний сік — 30 мл

вода — 100 мл

цукор — 100 г

журавлина — за смаком

розмарин — за смаком

Воду та цукор з’єднай у сотейнику. За смаком додай розмарин і журавлину. Вари на повільному вогні до утворення сиропу і повного розчинення цукру. Віскі з сиропом перелий у шейкер, додай лимонний сік і лід. Збивай 15 секунд.

Безалкогольний коктейль на основі лайму

вода — 100 мл

цукор — 50 г

сік і цедра одного лайма

лимонна кислота — дрібка

розмарин

Змішай воду з цукром у сотейнику. Додай сік та цедру лайма. Готуй на повільному вогні до розчинення цукру. Дай сиропу охолонути та проціди через сито. В тебе вийшов лаймовий кордіал. У склянку налий мінеральну воду, додай кордіал. Прикрась коктейль гілочками розмарину та шматочками лайма.

Найголовніше в коктейльному мистецтві — знати свою міру. Якщо тобі трапився коктейль, який не смакує, краще не допивай його, щоб уникнути важких наслідків наступного дня.

Вибирай дегустаційні сети, щоб краще відчувати смаки, аромати і різноманітні поєднання.

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