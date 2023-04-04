Пухка та в міру солодка — рецепт паски з олександрійського тіста

Існують різні рецепти великодніх пасок. Останнім часом багатьом сподобалася сирна паска. Але не варто обділяти увагою паски з олександрійського тіста.

Його можна замішувати на ніч, а вранці доробити все необхідне й випікати паски. Ми розповімо рецепт олександрійської паски.

Перевага цих пасок у тому, що солодка уся випічка, а не лише верхівка з глазур’ю. Але водночас вони не надто солодкі, а в міру. Паски з олександрійського тіста виходять, як смачна булочка.

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Як приготувати олександрійську паску

Інгредієнти для олександрійського тесту:

молоко 500 мл

цукор 500 г

вершкове масло 250 г

яйця 5 шт

яєчні жовтки 2 шт

дріжджі 75 г

родзинки 100 г

сіль 0,5 ч.л.

ванільний цукор 2 пакетики

коньяк 1 ст. л.

пшеничне борошно 1,25 кг

Приготування олександрійської паски

З цього замісу може вийти велика кількість пасок. Спочатку треба підготувати першу частину продуктів: молоко, дріжджі, м’яке масло, цукор, яйця та жовтки.

До яєць і жовтків додати цукор та перемішати, але довго цього робити непотрібно. Додати розм’якшене масло та дріжджі, попередньо розчинені в теплому молоці. Добре перемішати.

Залишити суміш на 8-12 годин у теплому місці, можна залишити на ніч.

Зранку підготувати другу частину інгредієнтів: сіль, родзинки, ванільний цукор, коньяк та борошно. Додати в тісто і добре вимісити.

Родзинки попередньо запарити в окропі й просушити рушником.

Тісто має бути м’яким і в’язким. Вимішувати, змочуючи кінчики пальців у соняшниковій олії. Кількість борошна можна регулювати — додати більше, якщо потрібно.

Далі тісто потрібно залишити на 1,5 години, щоб воно піднялося та збільшилося в об’ємі.

Потім одразу викласти тісто у форми. Потрібно класти трохи більше, ніж половину, потім залишити, щоб тісто піднялося.

Випікати у розігрітій до 180°C духовці близько 30-40 хвилин (залежить від розміру паски). Готовність паски можна перевірити зубочисткою.

Готову олександрійську паску можна прикрасити глазур’ю, присипкою, цукатами або чимось іншим на власний смак. У тісто, крім родзинок, можна додавати курагу, чорнослив, цукати та горіхи.

Раніше ми розповідали класичний рецепт великодньої паски.

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