Пухка та в міру солодка — рецепт паски з олександрійського тіста

Існують різні рецепти великодніх пасок. Останнім часом багатьом сподобалася сирна паска. Але не варто обділяти увагою паски з олександрійського тіста.
Його можна замішувати на ніч, а вранці доробити все необхідне й випікати паски. Ми розповімо рецепт олександрійської паски.
Перевага цих пасок у тому, що солодка уся випічка, а не лише верхівка з глазур’ю. Але водночас вони не надто солодкі, а в міру. Паски з олександрійського тіста виходять, як смачна булочка.
Інгредієнти для олександрійського тесту:
З цього замісу може вийти велика кількість пасок. Спочатку треба підготувати першу частину продуктів: молоко, дріжджі, м’яке масло, цукор, яйця та жовтки.
Родзинки попередньо запарити в окропі й просушити рушником.
Родзинки попередньо запарити в окропі й просушити рушником.
Далі тісто потрібно залишити на 1,5 години, щоб воно піднялося та збільшилося в об’ємі.
Далі тісто потрібно залишити на 1,5 години, щоб воно піднялося та збільшилося в об’ємі.
Готову олександрійську паску можна прикрасити глазур’ю, присипкою, цукатами або чимось іншим на власний смак. У тісто, крім родзинок, можна додавати курагу, чорнослив, цукати та горіхи.
Раніше ми розповідали класичний рецепт великодньої паски.
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