Освіжаючі напої, які врятують тебе після новорічного застілля

Після новорічного застілля нас ще довго переслідує важкість у шлунку. Не хочеться їсти щось жирне, а хочеться легкого та освіжаючого напою.

Пропонуємо тобі п’ять простих освіжаючих напоїв, які допоможуть повернутися до нормального життя після святкової ночі.

Холодний чай

Куди ж узимку без чаю? Але щоб він допоміг тобі збадьоритися, треба пити холодний і з м’ятою.

Інгредієнти:

чорний чай

м’ята

лимон

цукор (за смаком)

Треба заздалегідь приготувати насичений чорний чай з лимоном та м’ятою. Дати йому охолонути й потім пити. Можна налити чай у формочки для льоду і потім додавати в напій.

Адже лід зі звичайної води буде розбавляти і псувати смак чаю.

Кислинка лимону і свіжість м’яти разом із кофеїном чорного чаю вмить додадуть тобі бадьорості та енергії.

Лимонад з чорниці та апельсина

Взимку настає сезон цитрусових фруктів, і ти можеш знайти їх будь-де.

Тож пропонуємо тобі зробити домашній лимонад до столу, а не купувати шкідливі газовані напої, які потім можуть викликати печію.

Інгредієнти:

апельсин (нарізаний) — 2 шт.

— чорниця — жменька

— холодна фільтрована вода

лід (за бажанням)

Приготування дуже просте, але займе трохи часу.

Треба змішати всі інгредієнти в глечику з водою, а потім поставити в холодильник на 2–24 години, щоб дати воді настоятися. Тому цей напій також треба готувати заздалегідь.

Лайфхак: розчави чорницю, щоб вона дала більше соку.

Грейпфрут і розмарин

Ще один напій з цитрусами. Гіркувато-солодкий грейпфрут у поєднанні з пряним розмарином заграють новими смаковими барвами.

Інгредієнти:

грейпфрут (нарізаний) — 1/2 частини

— розмарин — кілька гілочок

— холодна фільтрована вода

лід (за бажанням)

Приготування теж дуже просте: змішати всі інгредієнти, залити водою і залишити в холодильнику на кілька годин.

Кава з морозивом

Кава, звісно, тебе збадьорить, але після гарячої кави навпаки ще більше хочеться спати. Тому пропонуємо тобі пити каву з морозивом.

Все, що тобі потрібно — це додати до кави 50 г шоколадного чи ванільного морозива та півсклянки молока.

Морс

Ну і куди ж без морсу? Цей освіжаючий напій, який готується з ягід, переважно з журавлини. Можна використовувати свіжі чи заморожені ягоди.

Інгредієнти:

1 склянка журавлини

1-1,5 л окропу

0,5 склянки цукру

прянощі за смаком

Приготування морсу також не дуже складне.

Візьми потрібну кількість цукру та прянощів, залий окропом та перемішуй, поки цукор не розчиниться. Подрібни журавлину за допомогою блендера. Проціди, сироп відклади, а м’якоть додай в солодку воду і доведи до кипіння. Після цього треба зняти каструлю з вогню, процідити та додати відкладений сироп. Готово!

Крім освіжаючих напоїв з цитрусами, ми розповідали, як приготувати смачні сирники з апельсиновим соусом. Рецепт простий, а результат задовольнить усю родину.