Щоб було багато, і вистачило всім! Рецепт великодніх пасок на один літр молока

Незабаром настане Великдень за східним обрядом. Господині та господарі вже готують тісто на великодні паски. Хтось робить лише одну чи дві паски, а хтось багато, адже хоче пригостити друзів, колег, близьких та рідних.

Паски готують з любов’ю і добрим і чистим серцем, у тиші та спокої. Тому коли даруєш їх комусь, вважається, що вони приносять добро і щастя. Але щоб великодніх пасок було багато, потрібно замісити чимало тіста. Ми розповімо рецепт паски на один літр молока.

Рецепт великодніх пасок на один літр молока

Інгредієнти:

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молоко — 1 л

дріжджі — 150 г

борошно пшеничне — 2,5 кг

цукор — 1 кг

масло вершкове — 500 г

яйце — 13 шт

родзинки — 250 г.

цукати — 100 г

ванілін — 1 пакетик

коньяк — 2 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

Приготування пасок на один літр молока

Насамперед треба підготувати опару для тіста. Це робиться для того, щоб паски були пишними. У мисці треба змішати глибоку десять курячих і три жовтки, додати цукор і добре перемішати все до однорідного стану, але щоб не було піни.

Потім в іншій мисці змішати тепле молоко (35-45°С) і дріжджі. Додати розтоплене вершкове масло і перемішати. Додати цю суміш до збитих яєць і добре перемішати.

Цю опару треба накрити кришкою або рушником і залишити у теплому місці на дві години. Потім потроху додавати в опару просіяне борошно і перемішувати тісто ложкою. Додати ванільний цукор, сіль та коньяк.

Алкоголь надасть тісту гарну пористість та м’якість.

Далі потрібно ретельно вимісити тісто руками, накрити його рушником і знову поставити на дві години у тепле місце. Воно має збільшитися в об’ємі удвічі.

Поки тісто підходить, можна приготувати сухофрукти та яєчну глазур. Сухофрукти потрібно залити окропом на 20 хвилин, а потім видавити зайву воду та додавати в тісто, коли воно підійшло.

Знову вимісити тісто руками. Наповнити їм форми на ⅓, їх попередньо змастити вершковим маслом. Залишити тісто ще на 40 хвилин.

Потім випікати паски у розігрітій до 180°С духовці близько 20 хвилин, потім ще близько 40 хвилин за температури 170°С.

Готові паски дістати з духовки, дати трохи охолонути і прикрашати на власний смак. Паски на один літр молока готові, їх можна дарувати друзям і близьким.

Тісто є основою вдалої випічки. Раніше ми розповідали, як приготувати паску з олександрійського тіста.

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