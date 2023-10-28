Печиво пальчики на Гелловін: рецепт приготування лячного та смачного десерту

Відьмині пальчики — дуже оригінальне та незвичайне печиво. З першого погляду воно може шокувати зовнішнім виглядом. Але ojqyj ти відчуєш цей неймовірний смак, усі страхи одразу ж розвіються. Як приготувати печиво пальчики на Гелловін 2023 — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
А якщо тобі давно хотілося спробувати новий і незвичний сніданок, який можна приготувати зі звичайних продуктів, тоді пропонуємо тобі рецепт шоколадної вівсянки від Джеймі Олівера.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.