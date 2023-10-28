Печиво пальчики на Гелловін: рецепт приготування лячного та смачного десерту

Відьмині пальчики — дуже оригінальне та незвичайне печиво. З першого погляду воно може шокувати зовнішнім виглядом. Але ojqyj ти відчуєш цей неймовірний смак, усі страхи одразу ж розвіються. Як приготувати печиво пальчики на Гелловін 2023 — читай у матеріалі.

Печиво пальчики на Гелловін: рецепт покрокового приготування

Інгредієнти:

100 г вершкового масла;

100 г цукру;

5 г ванільного цукру або екстракту ванілі;

1 яйце;

250 г борошна;

7 г розпушувача;

¼ ч.л солі;

8 шт. мигдалю;

20 г молочного шоколаду;

1 ст.л олії.

Спосіб приготування:

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Змішай м’яке вершкове масло, цукор та ванільний цукор. Збий міксером (приблизно хвилину.) Додай яйце і збивай ще 1 хвилину. Борошно, розпушувач і сіль просій в окрему миску. Суху суміш, що вийшла, поступово з’єднуй з першою сумішшю, перемішуючи лопаткою до однорідності. Після того, як тісто стане щільним, сформуй з нього одну грудку, накрий плівкою і прибери в холодильник на 1 годину. Змасти пальчики сумішшю олії та шоколаду. Для цього в мікрохвильовій печі розтопи 20 г шоколаду, додай масло і перемішай. Як нігтик використовуй мигдаль. Випікай 25 хвилин при 180 ⁰ С.

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