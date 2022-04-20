Їжа та рецепти

Перерва на солоденьке: простий рецепт шоколадно-бананового кексу в мікрохвильовці

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 20 Квітня 2022, 08:30
шоколадно-банановий кекс
Фото: Unsplash

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