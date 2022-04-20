Перерва на солоденьке: простий рецепт шоколадно-бананового кексу в мікрохвильовці

Між постійними тривогами треба встигати щось приготувати. Щоб довго не шукати, ось рецепт дуже смачного та простого у виконанні кексу.

Його приготування займе у вас не більше 7 хвилин, і не треба ніяких духовок.

Інгредієнти

Щоб приготувати шоколадно-банановий кекс, тобі знадобиться:

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1 яйце

борошно 3 столові ложки

молоко 3-5 столових ложок

олія 1 столова ложка

цукор 2 столові ложки

дрібка солі

какао 2 столові ложки

1 банан

столова сода або розпушувач ⅓ від чайної ложки

Отож, розпочнемо магію. Зберися і пам’ятай, що від перестановки доданків сума не змінюється. Міксуй, як заманеться, все одно вийде дуже смачно.

Рецепт кексу

Крок 1. Підготовка

Підготуй свою улюблену кружку або глибоку тарілочку, в якій готуватиметься шоколадно-банановий кекс та всі інгредієнти, які тобі знадобляться.

Крок 2. Розбий яйце

Візьми яйце та розмішай його до однорідного стану. Чим більше яєць — тим більше порцій вийде. Можеш регулювати це самостійно.

Крок 3. Змішай усі сухі інгредієнти.

На одне яйце зазвичай йде три столові ложки цукру, проте ми робимо кекс з солодким бананом. Тому цукру можна додати менше або взагалі не додавати, на власний смак.

Секрет смачної домашньої випічки: додай дрібку солі до виробу. Вона підсилить солодкий смак.

Сміливо додавай борошно. Якщо вийде рідко, завжди можна додати ще, а якщо загусто, то розбавити молоком.

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Не шкодуй какао, окрім того, що воно додасть кольору, та ще й насиченого шоколадного смаку. На таку пропорцію ідеально підійдуть 2 столові ложки.

Якщо ви додаєте соду, то її не треба нічим гасити. Кекс добре підніметься й без цього. Соди треба додати зовсім трохи — 1/3 чайної ложки.

Розпушувача можна додати трохи більше, приблизно ½ чайної ложки.

Крок 4. Зірковий час для банана.

Його треба добре розім’яти виделочкою до стану пюре та додати до розмішаного яйця. Після цього гарно все перемішати.

Крок 5. Час зібрати все до одного.

Отож, до усіх сухих інгредієнтів тобі треба додати яйце з бананом та влити туди молоко.

За консистенцією має вийти на кшталт густої сметани.

Якщо маса вийшла надто суха, додай більше молока, якщо рідка — борошна.

Все гарно перемішай до однорідного стану та на фінальному етапі додай соняшникової олії, щоб твій шоколадно-банановий кекс не прилипав до посуду.

Додатково можна додати родзинки, горіхи або тертий шоколад, але це зовсім не обов’язково, адже кекс і так вийде дуже смачним.

Крок 6. Відправ свій десерт у мікрохвильовку на 3-5 хвилин, все залежить від потужності мікрохвильовки.

Після цього перевір свій шоколадно-банановий кекс на готовність. Штрикни його зубочисткою кілька разів, якщо вона лишиться сухою, то вітаю, десерт готовий.

Смачного!

Попереду Великдень, і саме час шукати цікаві рецепти для пасок. Цьогоріч українцям доведеться імпровізувати та готувати її з доступних продуктів.

Однак все найкраще — це просто. Ми підготували для вас дуже смачний та простий рецепт паски з доступних продуктів.