Їсти у правильному порядку? Нутриціологиня розповіла, як це покращує здоров’я

Багато експертів кажуть про збалансоване харчування, правильні сніданки та користь планування харчування. Але виявляється, що вживати їжу треба ще й в правильному порядку, адже це допоможе контролювати рівень цукру в крові. Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, як варто вживати їжу та чим це корисно.

— Коректний порядок приймання їжі допомагає оптимізувати та знижувати цукор крові.

Надлишок глюкози небезпечний для судин, нейронів, шкіри, формених елементів крові, сітківки ока та навіть може посилювати перебіг бактеріальних інфекцій, — наголошує Голобородько.

В якому порядку треба вживати їжу:

овочі та зелень; білок та жири; крохмаль (білий рис, паста, хліб, каші) та цукор (десерти, включно з фруктами, якщо ШКТ здоровий).

Чим корисний правильний порядок приймання їжі

Якщо вживати їжу у правильному порядку, це допомагає контролювати піки глюкози та інсуліну в організмі. Таким чином зменшується бажання щось перекусити за кілька годин після їжі. Людина менше відчуває голод.

Також це добре впливає на шкіру, зменшується кількість запальних процесів: акне, висипання, дерматити. Ще таке приймання їжі допомагає контролювати здорову масу тіла й стабілізувати енергію впродовж дня.

Також нутриціологиня нагадала: солоні сніданки кращі за солодкі, а прогулянка після їжі балансує рівень цукру в крові.

— Цільні свіжі фрукти завжди краще, ніж печені чи сушені. Звісно, краще, ніж соки та фреші — в них немає клітковини. Це концентрати цукру. Також треба додавати до фруктів горіхи, — радить Анастасія Голобородько.

Експертка рекомендує зменшити вживання сиропів. Солодкий чай пити тільки після їжі, а каву вживати з жирними вершками. Якщо людина споживає рослинне молоко, то краще мигдалеве, кокосове чи кунжутне. Від вівсяного чи рисового збільшується рівень цукру.

Щоб харчування було справді здоровим, треба знати кілька лайфхаків з приготування. Раніше ми розповідали, чи справді треба замочувати горіхи та бобові перед приготуванням.

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