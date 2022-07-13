Що б погризти під час тривожності? Десять продуктів, які допомагають у боротьбі зі стресом

Кожна людина по-різному реагує на стрес. Хтось замикається у собі, хто має потребу говорити, розповідати про свої почуття. Хтось цілими днями нічого не їсть, а комусь потрібно постійно щось під’їдати. Це, до речі, поширене явище.

Але хочеться, щоб продукти, якими ми заїдаємо стрес, не шкодили організму. На платформі Бережи себе розповіли про десять продуктів, якими можна заїдати стрес.

Субпродукти

Так, субпродукти не найпривабливіші й не найсмачніші, проте містять багато вітамінів. Ще просто треба вміти їх смачно приготувати. У печінці, серцях, нирках багато вітамінів групи В, особливо — В12, В6, В2, В9. Ці вітаміни допомагають організму контролювати стрес.

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Яйця

Яйцями теж можна заїдати стрес, вони мають низьку калорійність та містять корисні мінерали, амінокислоти та антиоксиданти. Особливо цінний у їхньому складі — холін (вітамін В4). Він відповідає за роботу мозку та допомагає у боротьбі зі стресом.

Часник

Хоч часник лишає по собі неприємний запах, проте в ньому міститься багато сполук сірки. Вони, своєю чергою, сприяють підвищенню рівня глутатіону. А цей антиоксидант захищає організм від стресу. Тож експериментуй зі смаками страв і додавай часник у свій раціон.

Петрушка

Так, саме та зелень, якою зазвичай прикрашають страви й так не люблять ресторатори. Петрушка — неймовірний суперфуд. В ній міститься багато антиоксидантів, які нейтралізують нестабільні молекули й захищають наші клітини від окисного стресу.

Жирна риба

Лосось, скумбрія, сардини, форель, оселедець та інша жирна риба, багата ненасиченою кислотою Омега-3. Вона підтримує когнітивну функцію та психічне здоров’я.

Також жирна риба містить альфа-ліноленову кислоту (ALA), яка під час травлення утворює кислоти EPA та DHA. Вони регулюють нейромедіатори, зменшують запалення і сприяють здоровій роботі мозку.

Бажано вживати дві – три порції жирної риби на тиждень.

Тахіні

Нехай тебе не дивує ця назва. Тахіні — це кунжутна паста, яка є чудовим джерелом амінокислоти L-триптофану. Вона бере участь у синтезі нейромедіатора серотоніну, який покращує настрій.

Насіння соняшнику

Саме так, можна увімкнути серіал і лускати насіння досхочу. Соняшникове насіння — джерело вітаміну Е, магнію, марганцю, селену, цинку, вітамінів групи B та міді.

Так багато корисного у маленькому зернятку. Всі перераховані речовини допомагають у боротьбі зі стресом.

Броколі

Люди чомусь не люблять броколі, але якщо її смачно приготувати, ще й і соусом — вийде неймовірна вечеря. Крім цього, броколі може знизити ризик захворювання серцевих хвороб, а також депресії.

Хрестоцвітні овочі містять велику кількість магнію, вітаміну С і фолату, які ефективно борються з симптомами депресії.

Ромашка

Звісно, ми не кажемо тобі їсти квіти, але смачний ромашковий чай, який допомагає боротися зі стресом, пий хоч щодня.

Такий чай та ромашковий екстракт сприяють спокійному сну та зменшують симптоми тривоги й депресії.

Чорниця

У чорниці присутній високий вміст флавоноїдних антиоксидантів, які надають потужну протизапальну та нейропротекторну дію. Вони захищають пошкодження нервових клітин.

Також люди люблять щось поїсти перед сном, недарма ж існують жарти про нічні походи до холодильника. Раніше ми розповідали, які продукти можна їсти перед сном, щоб не погладшати й було корисно.

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