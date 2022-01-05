Пшенична, рисова, з сухофруктами та горіхами — рецепти куті від зірок СТБ

Без куті немає різдвяного столу. Ця страва є традиційною, і кожна родина обов’язково має її приготувати.
Кутя існує вже дуже давно, тому важко визначити, звідки вона бере початок.
Раніше, коли святкували Різдво, цю кашу перед вечерею ставили на покуті (під іконами — звідси і назва кутя).
Раніше, коли святкували Різдво, цю кашу перед вечерею ставили на покуті (під іконами — звідси і назва кутя).
Миска з цією стравою мала стояти на найпочеснішому місці в хаті аж до самого Старого Нового року. А наступного дня, коли діти носили вечерю родичам або хрещеним, неодмінно брали з собою кутю.
Рецептів існує багато, кожен може обрати собі до смаку або вигадати свій власний.
Ведуча програми Вікна-Новина Ольга Кучер та відомі українські шеф-кухарі Євген Клопотенко і Володимир Ярославський поділилися своїми рецептами різдвяної страви.
Інгредієнти:
Приготування
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Це традиційний рецепт куті у нас в родині. Мама завжди готувала її , потім навчився тато, а тепер рецепт передав і мені.
Це традиційний рецепт куті у нас в родині. Мама завжди готувала її , потім навчився тато, а тепер рецепт передав і мені.
Нехай каша постоїть кілька годин, і тоді вже подавайте до столу. Смачного!
Сподіваюся, цей простий рецепт вам вдасться і ви подасте до столу чудову кутю! Веселих свят!
Сподіваюся, цей простий рецепт вам вдасться і ви подасте до столу чудову кутю! Веселих свят!
Замість журавлини й лохини можна взяти родзинки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Різдвяний стіл також багатий на десерти, а взимку ми ще й їмо досхочу цитрусових. Раніше ми розповідали рецепт мандаринового тарту від переможця МастерШеф Богдана Шинкарьова. Ця страва точно підійде до різдвяного столу.