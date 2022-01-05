Пшенична, рисова, з сухофруктами та горіхами — рецепти куті від зірок СТБ

Без куті немає різдвяного столу. Ця страва є традиційною, і кожна родина обов’язково має її приготувати.

Кутя існує вже дуже давно, тому важко визначити, звідки вона бере початок.

Раніше, коли святкували Різдво, цю кашу перед вечерею ставили на покуті (під іконами — звідси і назва кутя).

Миска з цією стравою мала стояти на найпочеснішому місці в хаті аж до самого Старого Нового року. А наступного дня, коли діти носили вечерю родичам або хрещеним, неодмінно брали з собою кутю.

Рецептів існує багато, кожен може обрати собі до смаку або вигадати свій власний.

Ведуча програми Вікна-Новина Ольга Кучер та відомі українські шеф-кухарі Євген Клопотенко і Володимир Ярославський поділилися своїми рецептами різдвяної страви.

Пшенична кутя від Клопотенка

Інгредієнти:

350 г пшениці

50 г волоських горіхів

50 г родзинок

50 г запареного маку

1 ч. л. цедри лимона

2 ст. л. лимонного соку

мед за смаком

Приготування

Перше, що треба зробити — це промити і замочити пшеницю . Залишити на ніч у холодній воді. Якщо ти придбав(-ла) у магазині вже готову пшеницю, цього робити не треба. Наступного ранку злити воду з пшениці та варити її 1,5–2 год у пропорції 1:4 (пшениці та води відповідно). Якщо не маєш готової макової суміші, треба залити мак окропом на 15 хв і перетерти його у макітрі чи кавомолці. Горіхи треба подрібнити. Зробити це можна за допомогою качалки, адже в блендері вони можуть швидко перемолотися до консистенції пасти. У великій мисці змішати пшеницю, подрібнені горіхи та мак. Додати родзинки та мед за смаком і знову перемішати. Потім додати цедру лимона та лимонний сік, а також теплої води до бажаної консистенції готової страви.

Рисова кутя від Клопотенка

Інгредієнти:

300 г довгозернистого пропареного рису

50 г чорносливу

50 г горіхів

2 ст. л. меду

3 ст. л. маку

Приготування

Рис промити й варити у пропорції 1:2 (рис та вода відповідно). Після того як рис закипів, варити його варто не більш як 5 хв, потім вимкнути вогонь, накрити кришкою і дати настоятися 15 хв. Потім залити мак окропом і залишити на 10 хв. Після того як він запарився, процідити його через сито, щоб стекла зайва вода. Мак не перемелюємо. Чорнослив промити й дрібно нарізати. Горіхи подрібнити ножем. Рис, мак, чорнослив та горіхи перемішати та додати 2 ст. л. меду. Перемішати та додати теплої води для бажаної консистенції страви.

Традиційний рецепт від ведучої Вікна-Новини Ольги Кучер

Це традиційний рецепт куті у нас в родині. Мама завжди готувала її , потім навчився тато, а тепер рецепт передав і мені.

Інгредієнти:

200-300 г пшениці

3-4 жмені сушених яблук і груш

200 г родзинок

200 г волоських горіхів

100 г маку

Приготування

Пшеничну кашу варимо у солоній воді години дві. Воду можна підливати, коли виварюється. Зерно має гарно розм’якнути. Після цього кашу лишаємо вистигнути. Паралельно ставимо варити узвар, щоб теж встиг вихолодився. Беремо три-чотири жмені сушки на два літри води. Можна побільше брати сушки, щоб узвар був наваристий. Достатньо, щоб вода закипіла, і можна знімати з вогню. Даємо йому вихолодитися, сушку не витягуємо з води, нехай так стоїть довше. Додаємо кілька столових ложок меду. Родзинки спершу промиваємо дуже холодною водою, потім заливаємо гарячою водою. За кілька хвилин можна злити воду. Волоські горіхи нарізаємо або б’ємо молотком через пакет, або мелемо у кавомолці. Мак мелемо у кавомолці або можна купити готовий. Родзинки, мак і горіхи додаємо у холодну кашу. Перемішуємо. Заливаємо солодким холодним узваром. Якщо недостатньо солодко, можна додати ще меду.

Нехай каша постоїть кілька годин, і тоді вже подавайте до столу. Смачного!

Сподіваюся, цей простий рецепт вам вдасться і ви подасте до столу чудову кутю! Веселих свят!

Багата кутя від Володимира Ярославського

Інгредієнти:

175 г пшениці

50 г маку

150 г очищених волоських горіхів

75 г лохини сушеної

75 г журавлини сухої

100 г меду (або на свій смак)

100-120 г узвару

Замість журавлини й лохини можна взяти родзинки.

Приготування

Перше, що нам треба зробити — це, звісно, приготувати пшеницю, якщо ти не придбав(-ла) готову. На маленький вогонь у каструлі поставити мак і варити приблизно 30 хв, поки зернята не почнуть показувати білий корінчик. Потім дати йому охолонути й перетерти у пасту. Лохину і журавлину на хвилину залити окропом і потім злити зайву воду. Горіхи поставити у розігріту духовку й підсмажити до рум’яності. У великій мисці змішати відварену пшеницю, горіхи, пасту з маку, ошпарені ягоди, додати мед за смаком.

Пшенична кутя з трьома видами горіхів

Інгредієнти:

1 склянка пшениці

4 склянки води

2-3 ст. л. меду

1/3 склянки маку

100 г кураги

1 жменя волоських горіхів

1 жменя родзинок

1 жменя мигдалю

1 жменя фундука

Приготування

Якщо ти не маєш готової пшениці, то її треба залити водою та залишити на ніч в холодильнику. Наступного дня треба промити пшеницю та варити її у пропорції 1:4 (пшениця і вода відповідно) близько години. Пшениця має добре розваритися та стати м’якою. Якщо пшениця зварилася, але залишилася ще рідина, її повністю зливаємо. Далі треба запарити мак. Заливаємо його окропом і залишаємо на 10-15 хв. Потім перемелюємо його в ступі чи кавомолці. У приготовану пшеничну кашу додаємо мед і добре перемішуємо. Курагу та родзинки заливаємо окропом на 10 хв. Потім курагу дрібно нарізаємо і разом з родзинками додаємо в кашу. Додаємо мак та перемішуємо. Горіхи підсушуємо на сухій сковороді. Щоб вони не пригоріли, їх слід постійно помішувати. Додаємо до куті й добре перемішуємо.

Різдвяний стіл також багатий на десерти, а взимку ми ще й їмо досхочу цитрусових. Раніше ми розповідали рецепт мандаринового тарту від переможця МастерШеф Богдана Шинкарьова. Ця страва точно підійде до різдвяного столу.