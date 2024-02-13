Не поспішай до McDonald’s! Як приготувати культову гостру гірчицю вдома

Мережа швидкоїжі McDonald’s популярна у світі та Україні саме завдяки своєму неповторному смаку інгредієнтів: тут і пухкі булочки, і смачні начинки, а головне — неймовірні соуси!
Та чи справді повторити рецепти мережі вдома неможливо?
Колишній шеф-кухар McDonald’s Майк Гарач розкрив секрет приготування культового гірчичного соусу, який можна додавати до твоїх бургерів чи вживати разом з нагетсами, у своєму TikTok.
За словами шеф-кухаря, для приготування такої гірчиці, як у мережі ресторанів, тобі знадобиться всього два інгредієнти та зовсім трохи часу.
@chefmikeharacz Former #McDonalds corporate chef talks about how to buy hot mustard. #mcdonaldshacks #McDonaldsHack #mcdonaldssecrets #McDonaldsSecret #mcdonaldslife #McDonaldsTikTok #fastFood #FastFoodSecrets #mcdonaldshotmustard #HotMustard #hotmustardsauce #Mustard #mustardoneverything #mustardtok ♬ original sound – Chef Mike Haracz
Додавай отриманий соус у домашні бургери та смакуй! До речі, рецепт бургерів як у McDonald’s від Євгена Клопотенка, ми писали раніше.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.