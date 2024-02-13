Не поспішай до McDonald’s! Як приготувати культову гостру гірчицю вдома

Мережа швидкоїжі McDonald’s популярна у світі та Україні саме завдяки своєму неповторному смаку інгредієнтів: тут і пухкі булочки, і смачні начинки, а головне — неймовірні соуси!

Та чи справді повторити рецепти мережі вдома неможливо?

Колишній шеф-кухар McDonald’s Майк Гарач розкрив секрет приготування культового гірчичного соусу, який можна додавати до твоїх бургерів чи вживати разом з нагетсами, у своєму TikTok.

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За словами шеф-кухаря, для приготування такої гірчиці, як у мережі ресторанів, тобі знадобиться всього два інгредієнти та зовсім трохи часу.

Інгредієнти:

майонез фірми Heinz MayoMust — 2-3 ст. л

соус Табаско — 1-2 ст. л

Приготування:

Візьми кілька ложок майонезу та вкинь його в окрему місткість. До майонезу додай на одну ложку менше соусу Табаско. Перемішай суміш.

Додавай отриманий соус у домашні бургери та смакуй! До речі, рецепт бургерів як у McDonald’s від Євгена Клопотенка, ми писали раніше.

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