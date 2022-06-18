Смачна альтернатива хлібу та кашам: кабачкові млинці здивують тебе на сніданок

Немає кращого варіанту почати ранок, аніж приготувати собі корисний та смачний сніданок. Нутриціологиня Оля Усенко поділилась своїм рецептом кабачкових млинчиків, які урізноманітнять твій раціон.

У мене немає часу готувати щось складне, але такий варіант для різноманітності або коли закінчився хліб — ідеально, — пише Усенко у своєму Instagram.

Знайди в себе:

1 великий кабачок або 2 маленьких-середніх

5 яєць

4–5 ст. л. цільнозернового борошна

сіль, перець, масло для смаження

Спосіб приготування

Натри кабачок на терці. Додай яйця, борошно, сіль та перець. Усе перемішай і просмаж на сковорідці. Можна смажити на сухій сковорідці, якщо вона з антипригарним покриттям.

Ось і все. Смачний та швидкий сніданок готовий! Зверху на млинці можна покласти червону рибу та сир або ж міксувати інші начинки. Це повноцінний варіант заміни хліба чи каші вранці.

А якщо ти обожнюєш вівсянку, то тобі точно сподобається покроковий рецепт вівсяномлинців від дієтологині Світлани Фус.

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