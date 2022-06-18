Їжа та рецепти

Смачна альтернатива хлібу та кашам: кабачкові млинці здивують тебе на сніданок

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Червня 2022, 07:00
Рецепт кабачкових млинців - просто, швидко та корисно
Фото: Instagram

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