Їжа та рецепти

Пастуший пиріг з українським колоритом: рецепт картопляної запіканки від Алекса Якутова

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Вересня 2022, 07:00
Картопляний пиріг з сиром

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