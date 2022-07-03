Незвичайна яєчня! Відчуй арабські прянощі та пікантні нотки у шакшуці за рецептом Євгена Клопотенка

Яєчня на сніданок — стара класика. Але рецепти цієї страви бувають різноманітними. Так на Сході особливо популярна шакшука, яка увібрала в себе духмяні арабські прянощі та ніжні овочеві нотки.
Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як без проблем приготувати арабську яєчню та урізноманітнити свої сніданки.
А тепер гайда на кухню готувати!
Крім того, ти можеш заготовити овочі заздалегідь. Просто наріж їх, протушкуй, а потім дай охолонути й постав у холодильник. Таку суміш можна зберігати 4-5 днів у холодильнику.
Люди завжди приділяють особливу увагу сніданкам — легким, але поживним. Читай, як приготувати кабачкові оладки за рецептом моделі Вікторії Маремухи.
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