Їжа та рецепти

Незвичайна яєчня! Відчуй арабські прянощі та пікантні нотки у шакшуці за рецептом Євгена Клопотенка

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Липня 2022, 12:00
Рецепт шакшуки від Євгена Клопотенка
Фото: Сайт Євгена Клопотенко

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