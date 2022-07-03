Незвичайна яєчня! Відчуй арабські прянощі та пікантні нотки у шакшуці за рецептом Євгена Клопотенка

Яєчня на сніданок — стара класика. Але рецепти цієї страви бувають різноманітними. Так на Сході особливо популярна шакшука, яка увібрала в себе духмяні арабські прянощі та ніжні овочеві нотки.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як без проблем приготувати арабську яєчню та урізноманітнити свої сніданки.

Знайди в себе

3 яйця

2 великих томати

1 зубчик часнику

1/4 шт. цибулини

1/2 шт. болгарського перцю

1/2 шт. невеликого цукіні

300 г консервованих томатів пелаті

4 гілочки петрушки

1 дрібка зіри

2 ст. л. оливкової олії

15 г вершків (або рідкого йогурту)

до смаку сіль та перець

А тепер гайда на кухню готувати!

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Наріж томати великими кубиками й переклади їх у миску. Почисть зубчик часнику, розчави ножем і дрібно поріж. Змішай часник, томати та дрібно нарізану цибулю. Перець наріж смужками, а потім — великими кубиками. Цукіні наріж пластинками, а потім — кубиками такого ж розміру, як перець і томати. Додай у миску з овочами томати пелаті. Вони забезпечать смачний аромат і насичений смак. Посоли й додай 1 ст.л. оливкової олії. Розігрій на пательні 1 ст.л. оливкової олії й обсмаж овочі на середньому вогні приблизно 5-7 хвилин до м’якості. Додай дрібку зіри. Зроби три невеликі ямки в овочевій суміші та розбий туди яйця. Посоли на свій смак і готуй 2-3 хвилини на невеликому вогні. Додай у сковорідку натуральний йогурт (або густі вершки) за бажанням. Йогурт додасть трохи кислинки, а вершки — солодкого смаку. Тушкуй яєчню на невеликому вогні 7-10 хвилин. Страву можна приготувати і в духовці, розігрітій до 220°C. Запікай шакшуку 3-5 хвилин залежно від того, який ступінь готовності яєць ти любиш. Посип зверху шакшуку петрушкою.

Крім того, ти можеш заготовити овочі заздалегідь. Просто наріж їх, протушкуй, а потім дай охолонути й постав у холодильник. Таку суміш можна зберігати 4-5 днів у холодильнику.

Люди завжди приділяють особливу увагу сніданкам — легким, але поживним. Читай, як приготувати кабачкові оладки за рецептом моделі Вікторії Маремухи.

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