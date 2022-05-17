Вітамінів більше, ніж ти думаєш! Рецепт та користь класичного вінегрету

Хто ж не знає, що таке вінегрет. Навіть вислів існує “наробив вінегрет”, що означає зробити безлад. Але сьогодні ми розкажемо про користь вінегрету та як приготувати салат за класичним рецептом.

Вінегрет — салат, до якого входять варені овочі. Рецептів існує багато. Зазвичай до салату кладуть картоплю, моркву, буряк та головне — солоні огірки.

Чим корисний вінегрет

Цей салат готується з доступних, недорогих, натуральних продуктів та корисний для здоров’я продуктів. Дієтолог Світлана Фус розповіла про користь цього салату.

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Вінегрет — джерело клітковини, пектинів, важливих мінералів та вітамінів.

Квашені огірки підтримують пробіотичну дію, кишкову флору. Буряк сприяє регулярній роботі кишківника, позитивно впливає на кровоносну систему, серце та має речовини, які нормалізують тиск.

Морква забезпечує вітаміном А, капуста і цибуля — вітаміном С. Горошок і квасоля є добрими джерелами рослинного білка та роблять салат ситнішим. Ще корисні властивості вінегрету додає олія.

Замість соняшникової можна використати оливкову чи горіхову.

Також можна змінювати пропорції овочів, додати гриби, свіжі огірки та навіть кислі яблука — все, що забажаєш. Не дарма існує вислів “натворив вінегрет”.

А зірковий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом класичного вінегрету.

Інгредієнти для класичного вінегрету

2 буряки,

2 моркви,

2 солоних огірки,

4 картоплини,

150 г квашеної капусти,

250 г квасоля,

зелений горошок.

Рецепт класичного вінегрету

Буряк, моркву та картоплю можна приготувати двома способами — відварити або запекти в духовці. Якщо ти хочеш зварити овочі, можна на початку варіння можна додати 2 ст. л. соняшникової олії, щоб овочі не лопалися.

Якщо хочеш запекти — загорни їх у фольгу та постав запікатися в розігріту до 180 градусів духовку. Час приготування залежатиме від розміру овочів.

Який би ти спосіб не обрав, овочі мають повністю охолонути, а потім їх потрібно очистити та нарізати.

Для вінегрету можна використати консервовану квасолю або зварити самостійно. Якщо обираєш другий варіант, то перебери всю квасолю та погану викинь.

Помий та залий холодною водою, залиш на 8-12 годин.

Якщо у приміщенні спекотно, постав квасолю замочуватися у холодильник. Потім її треба відварити до готовності.

Овочі нарізаємо кубиком та додаємо квашену капусту. Якщо капуста нарізана довгою соломкою, розріж її на кілька частин. Потім додаємо квасолю та горошок.

В оригінальному рецепті заправку роблять на основі винного оцту. Зараз частіше можна зустріти рецепти, коли вінегрет просто заправляють ароматною соняшниковою олією або оливковою.

Вже починається тепла пора, а значить українці почнуть готувати улюблену літню страву. Раніше ми розповідали, як приготувати зелений борщ.