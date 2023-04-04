Де мій шматок? Рецепт солодкого Снікерса від Лілії Цвіт

Про смакоту говорити ніколи не зайве. Сьогодні ми розповімо рецепт торта Снікерс від Лілії Цвіт.

Цей торт дуже люблять дорослі й діти, він смачний та легкий у приготуванні. Існує багато варіантів рецептів приготування торта Снікерс: з карамеллю, з крекером, з безе, без випікання. Цей рецепт простіший, але дуже смачний.

Як приготувати торт Снікерс

Інгредієнти

Для тіста на два коржі (форма 18 см):

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кефір — 400 мл

яйця — 2 шт.

цукор — 150 г

ванільний цукор — 1 пачка

масло — 100 г

сода — 1 ч. л.

оцет — 1 ст. л.

борошно — 300 г

какао — 30 г

Інгредієнти для крем-чізу:

сир — 900 г

пудра — 150 г

масло — 300 г

Інгредієнти для карамельного крему:

вершки 30% — 250 г

згущене молоко варене — 250 г

арахіс смажений — 200 г

Для глазурі:

білий шоколад — 50 г

молочний шоколад — 10 г

олія — 3 ст. л.

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Рецепт торта Снікерс

Приготування коржів для торта Снікерс

До яєць додати цукор, ванільний цукор, кефір, розтоплене масло. Перемішати інгредієнти міксером. Далі додати погашену оцтом соду. Потім просіяне через сито какао та просіяне борошно. Замісити тісто ложкою.

Коли тісто вимішане, ще раз збити його міксером, щоб була однорідна маса. Тісто має вийти доволі рідким, з легкою консистенцією.

Розділити тісто на дві частини. Форми застелити пергаментним папером і викласти туди по половині суміші. Накрити форми фольгою, щоб на коржі не утворилася гірка.

Поставити у духовку, розігріту до 180 °С, на 30–40 хв. Коли коржі готові, розрізати їх на дві частини.

Приготування крем-чізу для торта Снікерс

Цього крем-чізу вистачить, щоб перемастити торт всередині й зовні. Сир перемішати з цукровою пудрою й додати розтоплене масло. Гарно збити інгредієнти міксером.

Приготування карамельного крему з арахісом для торта Снікерс

Спочатку треба збити міксером вершки до утворення стійкої, пишної маси. Далі додати згущене молоко й знову перемішати до однорідності. Потім додати подрібнений арахіс і ще раз перемішати, але вже ложкою.

Як зібрати торт Снікерс

Перший корж змастити крем-чізом, по центру залишивши невеличке заглиблення. Далі викласти крем з вершками та арахісом, зверху покласти новий корж. Повторити все ще раз.

Коли виклали останній, четвертий корж, змастити весь торт крем-чізом. Далі треба декорувати торт — у цьому тобі допоможе фантазія. Можна зробити потоки з шоколаду, додати шматочки однойменного батончика чи просто шоколадну крихту.

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