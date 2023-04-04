Де мій шматок? Рецепт солодкого Снікерса від Лілії Цвіт

Про смакоту говорити ніколи не зайве. Сьогодні ми розповімо рецепт торта Снікерс від Лілії Цвіт.
Цей торт дуже люблять дорослі й діти, він смачний та легкий у приготуванні. Існує багато варіантів рецептів приготування торта Снікерс: з карамеллю, з крекером, з безе, без випікання. Цей рецепт простіший, але дуже смачний.
Для тіста на два коржі (форма 18 см):
Фото: Instagram
Інгредієнти для крем-чізу:
Інгредієнти для карамельного крему:
Для глазурі:
До яєць додати цукор, ванільний цукор, кефір, розтоплене масло. Перемішати інгредієнти міксером. Далі додати погашену оцтом соду. Потім просіяне через сито какао та просіяне борошно. Замісити тісто ложкою.
Коли тісто вимішане, ще раз збити його міксером, щоб була однорідна маса. Тісто має вийти доволі рідким, з легкою консистенцією.
Розділити тісто на дві частини. Форми застелити пергаментним папером і викласти туди по половині суміші. Накрити форми фольгою, щоб на коржі не утворилася гірка.
Поставити у духовку, розігріту до 180 °С, на 30–40 хв. Коли коржі готові, розрізати їх на дві частини.
Поставити у духовку, розігріту до 180 °С, на 30–40 хв. Коли коржі готові, розрізати їх на дві частини.
Цього крем-чізу вистачить, щоб перемастити торт всередині й зовні. Сир перемішати з цукровою пудрою й додати розтоплене масло. Гарно збити інгредієнти міксером.
Спочатку треба збити міксером вершки до утворення стійкої, пишної маси. Далі додати згущене молоко й знову перемішати до однорідності. Потім додати подрібнений арахіс і ще раз перемішати, але вже ложкою.
Перший корж змастити крем-чізом, по центру залишивши невеличке заглиблення. Далі викласти крем з вершками та арахісом, зверху покласти новий корж. Повторити все ще раз.
Коли виклали останній, четвертий корж, змастити весь торт крем-чізом. Далі треба декорувати торт — у цьому тобі допоможе фантазія. Можна зробити потоки з шоколаду, додати шматочки однойменного батончика чи просто шоколадну крихту.
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