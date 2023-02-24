Солодкі з бананами чи солоні з шинкою? Смачні начинки для млинців до твого сніданку

Млинці — страва, як то кажуть, на мільйон. Робити їх нескладно та швидко, а смак заслуговує на зупинку для перекусу.

Аби тобі не довелося експериментувати із пропорціями, ми підготували тобі ідеальний рецепт приготування тіста для млинців, а також п’ять варіантів різних начинок для будь-якого смаку та настрою.

Рецепт млинців від Євгена Клопотенка

Для тіста на дві порції тобі знадобиться всього шість позицій, які є в кожному домі. Якщо ти готуєш на більшу кількість порцій, тоді пропорційно збільшуй і грами інгредієнтів.

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Інгредієнти для млинців

130 г борошна (до речі, можеш спробувати не звичайне пшеничне борошно, а гречане чи рисове для здобуття нових смаків);

340 мл молока;

2 яйця;

2 ст. л соняшникової олії (і додатково для смаження);

2 ст. л цукру (лише для солодких млинців, з соленою начинкою цукор не додавай);

1 дрібка солі.

Приготування млинців

Просій борошно через сито. Змішай в мисці яйце, сіль, цукор, рослинну олію і перемішай вінчиком до однорідного стану. Додай борошно і добре перемішай. Далі невеликими порціями вливай молоко та перемішуй. Змасти пательню олією та порціями вливай тісто на розігріту пательню. Випікай одну хвилину, потім переверни на інший бік і випікай ще хвилину до готовності. Рецепт солодких начинок для млинців Солодкі начинки — улюблені серед тих, хто їсть млинці. Серед них найпопулярнішими залишаються сирні начинки. Тримай три рецепти солодкої начинки для твоїх ранкових млинців. Шоколадно-горіхова начинка Інгредієнти: шоколад (чорний або молочний) — одна плитка;

горіхи — 200 г;

масло вершкове — 50 г; Приготування: На невеликому вогні розігрій вершкове масло. До масла додай шоколад та розтопи його до однорідної маси. Охолоди масу, додай шоколад. Змасти начинкою млинці, закрути їх та смакуй! Бананова начинка для млинців Інгредієнти: банани — 2 шт;

ванільний цукор — дрібка;

тертий шоколад. Приготування: У мисці перемни банани та додай ванільний цукор. На млинець поклади начинку, поверху затри усі шоколадом. Загорни млинець та насолоджуйся смаком! Ягідна начинка для солодких млинців Інгредієнти: малина — 100 г;

вишня без кісточок — 100 г;

малина — 100 г;

цукрова пудра — 3 ст. ложки;

волоські горіхи подрібнені — 2 ст. ложки. Приготування: Вимий ягоди та просуши їх. У мисці змішай ягоди з горіхами та цукровою пудрою. Начини ягідною сумішшю млинці та закрути їх. Готово!

Рецепт солоних начинок для млинців

Для перекусу ідеально підійдуть млинці із солоною начинкою: рибні, м’ясні та сирні. Рецепти цих начинок розповідаємо далі.

Рибна начинка для млинців

Інгредієнти:

червона риба — 300 г;

вершковий сир — 200 г;

вершкове масло — 30 г.

Приготування:

Наріж філе червоної риби тонкими смужками або дрібними кубиками. Виклади рибу на млинець так, щоб потім повернути його трубочкою. Поруч з рибою виклади невелику кількість вершкового сиру, або маскарпоне. Загорни млинці та смакуй!

Млинці з шинкою та сиром

Інгредієнти:

шинка — 300 г;

сир твердий гострий — 200 г;

зелень на смак.

Приготування:

Наріж шинку кубиками, натри сир та зелень. Змішай продукти для отримання начинки. Наклади начинку на млинці, загорни та обсмаж на сковорідці ще дві хвилини. Також млинці можна запекти у духовій печі.

А рецепт м’ясних млинців ми нещодавно уже писали. Шукай його у нашому іншому матеріалі та насолоджуйся млинцями із м’ясною начинкою!

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