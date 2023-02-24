Солодкі з бананами чи солоні з шинкою? Смачні начинки для млинців до твого сніданку

Млинці — страва, як то кажуть, на мільйон. Робити їх нескладно та швидко, а смак заслуговує на зупинку для перекусу.
Аби тобі не довелося експериментувати із пропорціями, ми підготували тобі ідеальний рецепт приготування тіста для млинців, а також п’ять варіантів різних начинок для будь-якого смаку та настрою.
Для тіста на дві порції тобі знадобиться всього шість позицій, які є в кожному домі. Якщо ти готуєш на більшу кількість порцій, тоді пропорційно збільшуй і грами інгредієнтів.
Солодкі начинки — улюблені серед тих, хто їсть млинці. Серед них найпопулярнішими залишаються сирні начинки. Тримай три рецепти солодкої начинки для твоїх ранкових млинців.
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Для перекусу ідеально підійдуть млинці із солоною начинкою: рибні, м’ясні та сирні. Рецепти цих начинок розповідаємо далі.
А рецепт м’ясних млинців ми нещодавно уже писали. Шукай його у нашому іншому матеріалі та насолоджуйся млинцями із м’ясною начинкою!
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