Різдвяні страви: що має бути на столі на Святвечір. 12 страв від редакції Вікон

Що приготувати на Різдво? Питання, яке ми ставимо собі щороку, але все одно подаємо на стіл ті самі 12 страв на Святвечір, часто нічого не змінюючи.
Звичка, зайнятість чи лінь — у всіх різні причини.
Здебільшого меню на Святий вечір виглядає приблизно так, як на інфографіці нижче.
Ми з редакцією вирішили допомогти тобі й запропонувати кілька нових пісних страв до традиційного передріздвяного столу.
Що ж, не за горами вже перша зірка, що покличе сім’ю до столу розділити Святу вечерю, якою традиційно завершується різдвяний піст.
Нам потрібні 12 пісних страв — це не так і багато, якщо готувати з любов’ю та миром у серці.
Як прекрасно, коли традиції можуть бути ще й смачними, як у випадку з кутею. Вона — перша і головна.
Інгредієнти:
Якщо любите солодку кутю, то додайте більше меду або ж використовуйте мигдальне молоко. Смачного!
Інгредієнти:⠀
Соус:
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Допис, поширений Нутрициолог ПОХУДЕНИЕ Рецепты (@vegraw_ru)
Потім полити голубці соусом, прикрасити кунжутом та дрібно нарізаною кінзою.
Незвичний варіант дерунів, але набагато яскравіший і корисніший за звичайні картопляні.
Інгредієнти
Дуже і дуже смачні кульки з булгуром, капустою та морквою. ⠀Інгредієнти:
Ми звикли ставити на стіл консервовані грибочки, нумо цього разу запечемо їх у духовці?
Перед подачею на Святкову вечерю додай порізану кінзу.
Без борщу чи капусняку — нікуди. Але зварімо не звичайний червоний борщ, а з сочевицею.
Соус
Обсмажуємо кукурудзу в соєвому соусі.
Ріжемо помідори, авокадо, перець та часник кубиками.
Все змішуємо, додаємо квасолю, кінзу, спеції та лимонний сік
Пергамент беріть якісний. Краї пергаменту можна нічим не закріплювати, просто згортати.
Якщо не виходить, можна закріпити його ниткою.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анна Кючюк | РЕЦЕПТЫ ДОМ СЕМЬЯ (@anya_recepti)
Допис, поширений Анна Кючюк | РЕЦЕПТЫ ДОМ СЕМЬЯ (@anya_recepti)
Прикрашаємо для подачі гілочками розмарину.
Інгредієнти на 16 пампушок:
Намазка:
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Допис, поширений СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)
Начинка:
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Допис, поширений ɪʀʏɴᴀ sʜᴀꜰᴀʀ (@irena_shafar)
Інгредієнти для тіста:
Інгредієнти для сиропу:
Суміш улюблених сухофруктів складаємо у велику каструлю.
Заливаємо холодною водою і залишаємо на 20-30 хвилин. Сухофрукти мають набратися водою і трохи розм’якнути.
Доводимо потім до кипіння.
Накриваємо каструлю кришкою. Загортаємо в плед і залишаємо на кілька годин до повного охолодження.
І додаємо мед не одразу, щоб він не втратив свої властивостей.
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Допис, поширений Валентина (@eco.gurman)
Редакція Вікон бажає тобі смачної куті та чудової Святої вечері з родиною. Сподіваємось, наші рецепти тебе надихнули на щось нове.
До речі, тримай також корисні поради, які овочі та фрукти їсти у січні. Бережи себе, харчуйся правильно і корисно.