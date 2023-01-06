Символ миру і добробуту: як приготувати різдвяний калач з маком та родзинками

Різдвяний калач займає почесне місце на святковому столі. Ароматна і така смачна випічка з маком, насінням чи кунжутом, цукатами та різноманітними начинками точно варта твоєї уваги. Вікна розповідають, як приготувати різдвяний калач покроково, а ще як правильно його заплітати, читай у нашому матеріалі.

Різдвяний калач — рецепт приготування з маком та родзинками

Калач на столі є символом добробуту, миру і злагоди, а його кругла форма символізує вічність. В період свят нам так необхідні тепло і затишок, що не приготувати ароматний калач буде справжнім злочином!

Наші предки пекли калачі на великі церковні свята, хрестини, весілля, заручини. Вони бувають круглими і великими, а ще малими у вигляді шишок. У Різдво в калач ставлять свічку і лише потім споживають. Калачі зазвичай не їдять до свята, бо дотримуються посту.

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Небагато часу, інгредієнтів та дрібка натхнення можуть творити дива. Приготуй святковий калач і запрошуй рідних та близьких до столу. Простий рецепт різдвяного калача вже чекає на тебе.

Знадобиться

Борошно — 600 г

Молоко — 200 мл

Яйця — 3 шт.

Дріжджі сухі — 11 г

Масло — 70 г

Сметана — 100 г

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — дрібка

Мак, кунжут, цукати або інше — за смаком

Як приготувати різдвяний калач: рецепт покроково

Щоб приготувати різдвяний калач, спершу підготуй усі необхідні інгредієнти. Просій борошно у миску, родзинки залий окропом і залиш на кілька хвилин. У тепле молоко додай цукор і дріжджі, збий вінчиком, а потім додай 50 г борошна. Добре розмішай і постав у тепле місце на півгодини. За 30 хвилин в опару додай 300 г борошна, ще раз розмішай і залиш ще на півгодини в теплому місці. Коли тісто підійде в кілька разів, додавай сіль, яйця, м’яке масло та сметану. Заміси тісто. Накрий рушником та залиш на 2-3 години в теплому місці. Вимішуй його кожні 30-40 хвилин. Розігрій духовку до 200 °C, застеляй деко пергаментом для запікання, змащуй його олією. У тісто додай родзинки чи цукати, добре вимішай ще раз, розділи тісто на дві кульки, з них вийде два калачі. З кожної кульки зроби дві ковбаски, з яких плети калачі. Перекручуй ковбаски між собою, згорни в коло і з’єднай краї. Посипай калачі маком або кунжутом. Запікай калачі в духовці за температури 200 °C 40 хвилин. Після того як різдвяний калач охолоне, його можна подавати до столу.

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