Символ миру і добробуту: як приготувати різдвяний калач з маком та родзинками

Різдвяний калач займає почесне місце на святковому столі. Ароматна і така смачна випічка з маком, насінням чи кунжутом, цукатами та різноманітними начинками точно варта твоєї уваги. Вікна розповідають, як приготувати різдвяний калач покроково, а ще як правильно його заплітати, читай у нашому матеріалі.
Калач на столі є символом добробуту, миру і злагоди, а його кругла форма символізує вічність. В період свят нам так необхідні тепло і затишок, що не приготувати ароматний калач буде справжнім злочином!
Наші предки пекли калачі на великі церковні свята, хрестини, весілля, заручини. Вони бувають круглими і великими, а ще малими у вигляді шишок. У Різдво в калач ставлять свічку і лише потім споживають. Калачі зазвичай не їдять до свята, бо дотримуються посту.
Небагато часу, інгредієнтів та дрібка натхнення можуть творити дива. Приготуй святковий калач і запрошуй рідних та близьких до столу. Простий рецепт різдвяного калача вже чекає на тебе.
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