Різдвяний штолен — як приготувати надзвичайний кекс до свят

Що приготувати до Різдва? Смачний, сповнений ароматів і пахощів різдвяний штолен. Однак із ним не все так просто. Якщо приготування кексу займе кілька годин твого часу, то штолен — майже королівська страва. Він має визрівати кілька тижнів. Тож який він — рецепт різдвяного штолену від телеведучої Тетяни Висоцької? Розповімо просто зараз.



Відмінна риса німецького різдвяного кексу — визрівання тижні три. Саме тому його готують зараз, щоб встигнути до 24-25 грудня, — пояснює телеведуча.

Рецептів різдвяного штолену є безліч — сирний, горіховий, марципановий. Обирай собі до смаку, а ми переходимо до приготування.

Різдвяний штолен: рецепт приготування покроково

Готуємо начинку

Спершу треба замочити у ромі (200-300 мл) родзинки, журавлину, асорті горіхів та цукати. Разом це близько 800 г смакоти. Можна залишити настоюватися як на добу, так і на цілий тиждень.

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Справа — до опари

Зливаємо ром і, доки сухофрукти просушуються, готуємо опару. Для цього беремо 200 г борошна, 200 мл ледь теплого молока, 2 г свіжих пресованих дріжджів (або 1/5 ч. л. сухих). Змішали, накрили плівкою та поставили у тепле місце на годину.

Беремося до приготування тіста

До половини опари додаємо 200 г розм’яклого вершкового масла. Потім — 60 мл молока (3 ст. л.), 110 г цукру, 30 г свіжих пресованих дріжджів (або 8 г сухих), дрібку кориці, сіль, цедру 1 лимона та 1 апельсина.

Після — додаємо ще 200 г розм’яклого вершкового масла та обваляні у борошні сухофрукти. Тісто готове!

Сповивання класичного різдвяного штолену

Розділи готове тісто на три частини і… сповивай. Ти ж знаєш, звідки пішов — спочатку прісний, потім масляний штолен? Тістом відтворювали сповивання маленького Ісуса. Саме тому кожною з твоїх трьох частин тіста треба ніби загорнути пелюшкою уявне немовля.

Майже все

Коли загорнув(-ла) пиріг штолен, його варто залишити на годину настоюватися. А коли тісто підійшло — відправляй до духовки на 40 хвилин за температури 180 градусів.

Фінальний крок

Ще гарячі штолени змасти маслом і присип цукровою пудрою. Як вистигнуть, загорни у пергамент та відправ на три тижні в прохолодне місце.

Раз на тиждень заглядай не з порожніми руками — поливай штолени кількома ложками рому, якщо, звісно, він лишився. Ну, а як ні, є залізний привід купити його знову! Врешті у тебе три легендарних пироги, які можна не лише їсти, а й дарувати, — каже телеведуча.

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