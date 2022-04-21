Різні варіанти, проте однаково просто. Як приготувати глазур для паски

За порогом вже Великдень, господарки вже випікають свої пасочки та прикрашають їх найрізноманітнішими способами. Щоб паска була смачною та красивою, розкажемо тобі, як приготувати глазур.
Великої популярності набирає глазур на желатині, адже нею можна ідеально прикрасити пасочку. Вона пластична та не липне до ножа при нарізанні.
Інгредієнти:
Приготування
Желатин змішати з 2 ст. ложками води, залишити на 15–20 хв.
У решті води розчинити цукор і готувати на малому вогні до легкого загустіння рідини, близько 7 хв.
Зняти сироп з вогню і ввести в нього желатин, перемішати до повного розчинення.
Зняти сироп з вогню і ввести в нього желатин, перемішати до повного розчинення.
Збити масу міксером на високій швидкості до білого кольору (близько 5 хв). Додати лимонний сік. Збивати ще 30 с. Через 10 хвилин глазур’ю можна покривати остиглі паски.
Відразу ж, поки вона не застигла, прикрасити їх посипкою.
Відразу ж, поки вона не застигла, прикрасити їх посипкою.
Щоб приготувати апельсинову глазур, треба в сотейник всипати 200 г цукрової пудри, додати сік половини апельсина та добре перемішати. Далі можна отриману цукрову масу наносити на паски та прикрашати декоративною посипкою.
Не менш смачна шоколадна глазур. Треба змішати у мисочці 3 ст. л. лимонного соку, 100 г цукрової пудри та 2 ст. л. какао. Ретельно перемішати віничком.
Якщо глазур вийшла занадто густою, додай ще трохи лимонного соку.
Якщо глазур вийшла занадто густою, додай ще трохи лимонного соку.
130 г білків змішати з 260 г цукру, а краще використати цукрову пудру. Додати кілька крапель лимонного соку або оцет. Збивати все до густої піни.
Масло і вершки розігріти. Треба їх змішати до однорідної маси, але головне — не закип’ятити.
Масло і вершки розігріти. Треба їх змішати до однорідної маси, але головне — не закип’ятити.
Змішати цукрову пудру з ванільним цукром і з масляною сумішшю. Збити віничком або міксером. Нанести на паски, поки не застигла. Застигаючи, глазур стає глянцевою, злегка просвічується.
Якщо ти не встиг(-ла) спекти паску, в тебе ще є час! Раніше ми розповідали класичний рецепт паски.