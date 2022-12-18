Салати на Новий рік 2023 на будь-який смак: з куркою, беконом чи веганські

Які салати приготувати на Новий рік — питання, яке мучить господарів та господинь щороку. Олів’є, салат з крабовими паличками, оселедець під шубою, мімоза — все це, звісно, смачно, але так банально. За довгі роки це вже набридає. Хочеться бачити щось нове та яскраве серед страв на святковому столі.
Сьогодні ми розповімо, які салати приготувати на Новий рік 2023. Рецептами поділилися світові шеф-кухарі Джеймі Олівер та Гордон Рамзі.
Рецептом цього салату поділився Джеймі Олівер:
Свіжа, горіхова, злегка гостра домашня заправка трансформує простий курячий салат, — коментує кухар.
Свіжа, горіхова, злегка гостра домашня заправка трансформує простий курячий салат, — коментує кухар.
Інгредієнти для курячого салату:
Для курки:
Для заправки:
Для подачі:
Джеймі Олівер розповідає, що створив рецепт цього салату після розмови з пастушкою. Жінка сказала йому, що чоловіки не дуже люблять їсти овочі. Це надихнуло кухаря змінити звичайний салат з броколі.
Інгредієнти для салату з броколі та беконом:
Заправка:
Фото: сайт Джеймі Олівера
Суцвіття броколі нарізати. Також можна попрацювати з плодоніжкою. Треба викинути товсту суху основу. Стебло, що залишилося, розрізати уздовж навпіл і подрібнити.
Суцвіття броколі та нарізані стебла треба бланшувати у киплячій підсоленій воді протягом 60 секунд. Далі треба покласти їх на паперовий рушник та просушити.
Бекон нарізати та обсмажити на середньому вогні до хрусткої скоринки та золотистого кольору. Потім ложкою покласти шматочки бекону на броколі.
Бекон нарізати та обсмажити на середньому вогні до хрусткої скоринки та золотистого кольору. Потім ложкою покласти шматочки бекону на броколі.
Залишки жиру на сковороді можна використовувати в заправці для салату. Треба перелити його в миску, додати подрібнений часник та інші інгредієнти для заправки. Посолити та додати перець.
Помідори та цибулю шніт дрібно нарізати й додати до шматочків броколі та бекону. Залити салат заправкою й добре перемішати.
Шеф-кухар Джеймі Олівер наголошує, що цей салат неймовірно легкий у приготуванні.
Інгредієнти для п’яного салату з бобів та козячого сиру:
З картоплі можна приготувати багато різноманітних страв. Цей салат від Джеймі Олівера простий у приготуванні, але дуже смачний.
Інгредієнти для картопляного салату:
Картоплю помити, почистити, розрізати навпіл та варити у підсоленій киплячій воді 15 хв.
Йогурт і англійську гірчицю викласти у велику миску й додати 2 ст. л. оливкової олії. Дрібно натерти цедру лимона, вичавити сік і добре все перемішати. Додати порізану теплу картоплю і спеції до смаку.
Цим веганським салатом поділився шеф-кухар Гордон Рамзі.
Інгредієнти для салату з кіноа:
Фото: сайт Гордона Рамзі
Ні, це не звичний нам вінегрет. Це легкий та смачний варіант салату від Гордона Рамзі.
Інгредієнти:
Спершу треба розігріти духовку до 220°C. Покласти на деко цибулю з невеликою кількістю оливкової олії, чебрецю, часнику та солі. Смажити протягом 25-30 хв, поки цибуля повністю не приготується.
Далі приготовану цибулю дрібно нарізати, змішати з оливковою олією та хересовим оцтом і посолити.
Далі приготовану цибулю дрібно нарізати, змішати з оливковою олією та хересовим оцтом і посолити.
Квасолю бланшувати у киплячій підсоленій воді протягом 1,5 хв. Потім занурити у холодну воду й покласти на паперовий рушник, щоб вона просохла.
Кожну квасолю нарізати невеликими шматочками, покласти її у миску й перемішати з готовою заправкою. Страву можна подавати відразу в охолоджених салатниках.
Цей салат від Джеймі Олівера — саме те, що треба, на новорічному столі.
Інгредієнти для різдвяного салату:
Раніше ми розповідали про салат з п’яною грушею до новорічного столу, який приготувати легше, ніж олів’є, і він обов’язково стане зіркою вечора.
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