Нам швидко набридає їсти те саме на обід, навіть якщо страва смачна. Ходити щоразу в кафе може не дозволяти бюджет. Тому ми розповімо про неймовірно смачну та легку пасту, яку можна приготувати на обід.

Цим рецептом поділився відомий шеф-кухар Джеймі Олівер і сказав:

Неможливо приготувати щось набагато швидше та простіше, ніж цю чудово просту, корисну пасту.

Що приготувати на обід: спагетті від Джеймі Олівера

Інгредієнти

2 зубчики часнику

250 г помідорів чері

1 жменя чорних оливок

оливкова олія

½ пучка свіжого базиліку (15 г)

160 г сушених спагеті

20 г солоної рикоти або сиру фета

Приготування

Спершу треба закип’ятити воду та зварити спагеті, не забудь підсолити. Далі почистити й дрібно нарізати 2 зубчики часнику. Потім розділи навпіл 250 г помідорів, подрібни чорні оливки й зніми листя з базиліку. Розігрій велику пательню на плиті, додай туди оливкову олію та часник, потім помідори і смаж їх протягом хвилини. Подрібнені оливки та базилік знадобляться, щоб прикрасити страву. Зараз також дивляться Зменш вогонь і потушкуй помідори ще трішки. Відварені спагеті треба висипати в пательню з помідорами й добре перемішати, за потреби додати трохи води. Коли будеш подавати страву, додай до неї базилік та чорні оливки й посип рикотою чи фетою.

Смачно пообідати — це чудово, але не забувай про вечерю. Вечеря — це як певний сімейний ритуал, коли за столом збирається уся родина після робочого дня. Раніше ми розповідали рецепти смачної вечері, яка сподобається усім.

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