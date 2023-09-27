Щоб їжа була смачною та без сліз: що приготувати дитині на вечерю

Чи не найважче завдання для батьків — нагодувати їхню малечу корисною їжею. До яких тільки хитрощів не вдаються вигадливі матусі й татусі, аби приготувати м’ясо, рибу чи овочі більш привабливими для дітей.

Що приготувати дитині на вечерю та як подати, аби дитина з’їла рибу, м’ясо чи овочі — розповідаємо далі у матеріалі.

Що приготувати дитині на вечерю

Діти часто не люблять їсти корисні овочі, м’ясо та рибу. Однак це — джерело необхідних корисних речовин для організму, що росте.

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Тож ми пропонуємо тобі три рецепти вечері для дитини.

Тюфтельки з фаршу на пару

Якщо твоя дитина не любить м’ясо, варто подавати його в листі шпинату, або варити разом з бурячком — так тюфтельки матимуть яскраве зелене чи рожеве забарвлення.

Інгредієнти:

фарш курячий — 500 г

яйце куряче — 1 шт.

кріп — 20 г

шпинат — 150 г

рис — 60 г

сіль — 1 ч. л

Приготування:

Промий рис та відвари його. Виклади фарш у миску, додай сіль та рис, вбий яйце. Перемішай. Дрібно наріж кріп та теж додай його до фаршу. Промий шпинат під водою, виклади листя на сито та облий його кип’ятком. З фаршу сформуй тюфтельки, вклади тюфтельки на листя шпинату, замотай їх. Виклади тюфтельки на сито та постав їх на парову баню. Готуй тюфтельки 20 хв.

Овочева запіканка з яйцем на вечерю

Якщо броколі — це найменш бажаний продукт на столі для твоєї дитини, тоді спробуй приготувати овочеву запіканку.

Інгредієнти:

броколі — 140 г

яйце куряче — 3 шт.

перець болгарський — 140 г

молоко — 140 мл

цибуля зелена — 30 г

сіль та перець — на смак

приправа — за бажанням

Приготування:

Поріж всі овочі на дрібні кубики. Перемішай їх у тарілці, додай сіль, перець та приправи. В окремій тарілці змішай яйце та молоко. Перемішай овочі з яйцем та молоком, розлий по формах та постав у духову піч, розігріту до 180ºС на 35 хв.

Рибна запіканка з сиром

Щоб дитина з’їла рибу, її варто по-цікавому приготувати.

Інгредієнти:

рибне філе — 500 г

яйця курячі — 2 шт.

сир м’який — 20 г

сіль та перець — на смак

Приготування:

В окремій тарілці перемни сир, додай до нього яйця, сіль та перець. Перемішай. Рибне філе відвари у підсоленій воді. Коли риба приготується, розімни її до однорідності та виклади у форму для випікання. Зверху виклади сирну масу. Постав рибну страву у розігріту до 180ºС духову піч та запікай протягом 30 хв.

Як нагодувати дитину, яка відмовляється від будь-якої їжі, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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