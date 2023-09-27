Щоб їжа була смачною та без сліз: що приготувати дитині на вечерю

Чи не найважче завдання для батьків — нагодувати їхню малечу корисною їжею. До яких тільки хитрощів не вдаються вигадливі матусі й татусі, аби приготувати м’ясо, рибу чи овочі більш привабливими для дітей.
Що приготувати дитині на вечерю та як подати, аби дитина з’їла рибу, м’ясо чи овочі — розповідаємо далі у матеріалі.
Діти часто не люблять їсти корисні овочі, м’ясо та рибу. Однак це — джерело необхідних корисних речовин для організму, що росте.
Тож ми пропонуємо тобі три рецепти вечері для дитини.
Якщо твоя дитина не любить м’ясо, варто подавати його в листі шпинату, або варити разом з бурячком — так тюфтельки матимуть яскраве зелене чи рожеве забарвлення.
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Якщо броколі — це найменш бажаний продукт на столі для твоєї дитини, тоді спробуй приготувати овочеву запіканку.
Щоб дитина з’їла рибу, її варто по-цікавому приготувати.
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Як нагодувати дитину, яка відмовляється від будь-якої їжі, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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