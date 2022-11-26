Що приготувати на Новий рік 2023: рецепти смачних страв, щоб здивувати гостей

Новий рік — це не лише подарунки під ялинкою та вітання від рідних, а й приготування страв на свято. Часто підготовка салатів, м’яса та десертів на свята займає у господарок по кілька днів.

Що приготувати на Новий рік 2023, щоб усі наїлися та були задоволені — читай у матеріалі.

Що приготувати на Новий рік: рулетики з крабовими паличками

Інгредієнти

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лаваш — 2 шт.

кріп — 2 пучки

майонез — 200 г

крабові палички — 4 шт.

сир твердий — 200 г

куряче яйце — 3 шт.

кукурудза — 200 г

Приготування

Лаваш розгорни на столі. Звари яйця (до 10 хв) і очисти крабові палички. Яйця, сир і палички натри на дрібній терці. Кріп промий і дрібно наріж. Усі інгредієнти поділили на кілька частин.

Половину лаваша змасти майонезом. Зверху посип кропом та кукурудзою.

Накрий другою половинкою. Знов змасти тонким шаром майонезу і посип тертими крабовими паличками, яйцем та сиром. Зверху ще один шар майонезу для просочення.

Листи акуратно згорни в тугий рулет і залиш у холодильнику на кілька годин.

Наріж рулет поперек і подавай до столу.

Що приготувати на Новий рік 2023: салат з гранатом

Інгредієнти

гранат — 1 шт.

картопля — 3 шт.

морква — 2 шт.

буряк — 1 шт.

куряча грудка — 1 шт.

печериці — 400 г

майонез — 200 г

сіль за смаком

Приготування

Помий усі овочі. Картоплю, буряк і моркву заздалегідь відвари, печериці почисть. Гриби поріж на невеликі шматочки та обсмаж в олії. Посоли їх до смаку. Грудку відвари до готовності і поріж на невеликі шматочки.

На тарілку виклади листя салату, а в середину постав склянку (догори дном). Навколо склянки першим шаром виклади натерту на великій терці картоплю.

Змасти цей шар майонезом. Тепер виклади натерту на дрібній терці моркву і знову злегка змасти майонезом.

Виклади подрібнену курячу грудку, покрий її шаром майонезу. Після цього став обсмажені печериці, які теж покрий майонезом.

Виклади натертий на дрібній терці буряк, рясно змасти все майонезом. Прикрась верх салату насінням гранату.

Що можна приготувати на Новий рік: ростбіф

Інгредієнти

яловичина — 1 кг

олія оливкова — 2 ст. л.

чорний перець мелений

розмарин і сіль — на свій смак

Приготування

М’ясо помий і обсуши за допомогою паперових рушників, видали з нього всі плівки та жили. Цілий шматок м’яса посоли і відстав на півгодини. Подрібни розмарин, змішай його з оливковою олією та перцем.

Обмасти м’ясо цим соусом і переклади у форму для запікання. Відправ у духовку, розігріту до 250 °С, на 20 хвилин.

Потім знизь температуру до 150 °С й доведи м’ясо до готовності (45 хв). Іноді поливай його соком, що виділяється.

Коли м’ясо буде готове, накрий форму фольгою і залиш його у вимкненій духовці ще хвилин на 20. Після цього наріж його порційними шматочками. Подавай разом зі свіжими овочами та соусом.

Що приготувати на Новий рік: качка з картоплею

Інгредієнти

качка ціла

майонез — 3 ст. л.

мед — 2 ст. л.

сіль, перець та часник — на свій смак

картопля — 6 шт.

Приготування

Помий і наріж качку на частини. Після цього змішай майонез, мед, часник, сіль та перець. Обмасти качку цим соусом.

Далі застели фольгою форму і виклади в неї качку та картоплю. Закрий фольгою і став у духовку на 1–1,5 години.

Після цього відкрий фольгу і залиш іще на півгодини для того, щоб птах підрум’янився.

Що приготувати на Новий рік: апельсинові мафіни

Інгредієнти

апельсин — 1 шт.

цукор — 150 г

ванільний цукор — 15 г

масло — 200 г

яйце — 3 шт.

розпушувач — 10 г

борошно — 250 г

Приготування

Добре помий апельсин і теркою зітри з нього цедру. Вичави сік і розітри олію разом з цукром і ваніліном. Додай яйця та перемішай.

Додай цедру апельсина і знову перемішай. Додай туди сік, борошно та розпушувач.

Добре перемішай і виклади цю суміш у формочки. Постав у духовку (180 °С) на півгодини.

Смачного!

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