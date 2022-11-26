Їжа та рецепти

Що приготувати на Новий рік 2023: рецепти смачних страв, щоб здивувати гостей

Анна Голішевська, редакторка сайту 26 Листопада 2022, 17:00
Страви на Новий рік
Фото: Unsplash

Більше новин
флешбеки війни
Флешбеки війни якорем тягнуть до прірви? Психологиня пояснила, як пережити дежавю
емоційний інтелект вправи
Вчимося керувати емоціями з дитинства: п’ять ігор для розвитку емоційного інтелекту
Джеймс Клеверлі
Мирні переговори з пістолетом біля скроні? Голова МЗС Великої Британії про підтримку України та умови для миру
Снігурівка
Мародерили просто на очах місцевих! Як оговтується від окупації Снігурівка на Миколаївщині
Дивитись більше

Матеріали по темі

Оселедець під шубою
Буде перфекто! Дуже незвичайний рецепт оселедця під шубою від переможця МастерШеф
Новий рік
Скільки днів до Нового року 2023: відлік до свята
Рецепт шоколадної вівсянки від Джеймі Олівера
Шоколадна вівсянка з горіхами та фруктами — ідеальне рішення на сніданок. Рецепт від Джеймі Олівера
Традиційні страви української кухні - п'ять смачних рецептів
Фальшивий заєць, душенина та горохляники — п’ять традиційних українських страв, про які всі забули

Відео
0:03:32
Снігурівка

Мародерили просто на очах місцевих! Як оговтується від окупації Снігурівка на Миколаївщині
Обмін полоненими 26 листопада: 12 військових та цивільних повернули з полону в Україну
Нарешті вільні! Скільки українців повернулись додому — деталі обміну полоненими 26 листопада
Вибухи в Дніпрі: що відомо на сьогодні, 26 листопада 2022
Вибухи в Дніпрі зараз: росіяни поцілили по мирному кварталу міста — є постраждалі
Вшанування Голодомору у 2022 році
Ніколи не забудемо та не пробачимо: що тобі треба знати про День пам’яті жертв Голодомору
Карта бойових дій в Україні 26.11.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:18
Розмови окупантів
“Або без рук і ніг, або 200-м!” Військовий РФ ниє, що їх не відпускають у відпустку
0:05:09
Бахмут
Найзапекліша точка на фронті: яка ситуація у Бахмуті зараз
0:10:06
Медики
Після запеклих боїв лякала тиша: як медики працювали під вогнем у Чернігівській області
0:05:24
Херсон сьогодні
Незламні українці не покидають Херсон! Як люди виживають без усього та останні новини з міста
0:11:56
Реакція світу на масові атаки росіян на українську інфраструктуру
Перемоги України на дипломатичному фронті: Кулеба про важливі міжнародні рішення та засудження Росії
Більше відео
Як підключити старлінк
Читати далі
Як отримати інтернет від Ілона Маска? Розповідаємо, як підключити Starlink

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь