Їжа та рецепти

Паста за 12 хвилин, як у ресторані. Проста страва на обід від Джеймі Олівера

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Жовтня 2022, 19:31
Що можна приготувати на обід
Фото: Unsplash

Більше новин
Ілля Самойленко
Лють та ненависть до Росії — це правильна емоція: Гендальф про оборону Азовсталі й трансформацію України
Alyona Alyona про схуднення та пошуки гармонії у своєму житті
З їжею прагну гармонії — Alyona Alyona відверто про схуднення, прийняття себе та нове кохання
Контрнаступ ЗСУ у Харківській області - секрети успіху військових
Це увійде в підручники військових академій! У чому секрет успіху ЗСУ на Харківщині
Чи можна їсти чай з солодким після їжі
“Завжди після прийому їжі хочеться пити чай із солодким, чи можна так робити?”
Дивитись більше

Матеріали по темі

Голубці: рецепт приготування від Лізи Глінської
Думаєш, чого б смачного з’їсти? Тримай рецепт соковитих голубців від Лізи Глінської
Паста за 12 хвилин, як у ресторані. Проста страва на обід від Джеймі Олівера
Задоволення з першого шматочка! Домашній рецепт пирога із сала та житнього хліба 
Млинці на воді: рецепт приготування
Приготуй з того, що є під рукою: рецепт млинців на воді
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Як приготувати гуакамоле? Ідеальна закуска та інгредієнт до салату

Відео
0:04:54
Контрнаступ ЗСУ у Харківській області - секрети успіху військових

Це увійде в підручники військових академій! У чому секрет успіху ЗСУ на Харківщині
0:02:39
Яка ситуація в Костянтинівці 23.10.22 — наслідки обстрілів
Сльози, відчай, страх та ненависть — розповідь очевидців про обстріли Костянтинівки
0:05:14
Знеструмлений Луцьк - як сьогодні живе місто без електроенергії
У людей немає світла, тепла, води та новин — як живе знеструмлений Луцьк сьогодні
0:01:09
В'ячеслав Богуслаєв
Затримання президента Мотор Січі Богуслаєва. Як українські двигуни опинились у російських вертольотах
Вона вже під великою загрозою! В Україні створили Національний корпус кримськотатарської мови
В Україні створили Національний корпус кримськотатарської мови — що це та для чого потрібен
Паста за 12 хвилин, як у ресторані. Проста страва на обід від Джеймі Олівера
Чи не вся увага прикута до них — що таке ТЕЦ і ТЕС та чому Росія цілить по них
0:04:18
Реабілітаційний центр Незламні
Втратив ногу і переймався, що його покине дружина: історія мужнього українського воїна
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 23 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:36
Комишуваха
Чотири ракети С-300 у житловий квартал: окупанти прицільно знищують Комишуваху, але люди не зневірюються
0:05:29
Львів
Уже став прихистком для п’яти мільйонів українців! Як змінився Львів за вісім місяців війни
Більше відео
Alyona Alyona про схуднення та пошуки гармонії у своєму житті
Читати далі
З їжею прагну гармонії — Alyona Alyona відверто про схуднення, прийняття себе та нове кохання

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь