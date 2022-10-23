Паста за 12 хвилин, як у ресторані. Проста страва на обід від Джеймі Олівера

Нам швидко набридає їсти те саме на обід, навіть якщо страва смачна. Ходити щоразу в кафе може не дозволяти бюджет. Тому ми розповімо про неймовірно смачну та легку пасту, яку можна приготувати на обід.
Цим рецептом поділився відомий шеф-кухар Джеймі Олівер і сказав:
Неможливо приготувати щось набагато швидше та простіше, ніж цю чудово просту, корисну пасту.
Неможливо приготувати щось набагато швидше та простіше, ніж цю чудово просту, корисну пасту.
Подрібнені оливки та базилік знадобляться, щоб прикрасити страву.
Смачно пообідати — це чудово, але не забувай про вечерю. Вечеря — це як певний сімейний ритуал, коли за столом збирається уся родина після робочого дня. Раніше ми розповідали рецепти смачної вечері, яка сподобається усім.
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