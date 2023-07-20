Що приготувати на романтичну вечерю: рецепти ситних та швидких страв, які можна приготувати вдома

Романтична вечеря — це подія, до якої потрібно готуватися, аби ніякі побутові дрібниці не відволікали вас один від одного, а смачна їжа підкреслювала почуття.

Меню для романтичної вечері варто підготувати заздалегідь, щоб вчасно купити всі потрібні продукти й правильно все підготувати. Рецепти для романтичної вечері з покроковим приготуванням — читай у матеріалі.

Що приготувати на романтичну вечерю: канапе з креветками та гуакамоле

Інгредієнти:

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250 г великих креветок;

2 довгі огірки;

2 авокадо;

3 гілочки кінзи;

1/2 лайму;

1 ст. оливкової олії;

по 1 ч. л паприки та сушеного часнику.

Спосіб приготування:

Замаринуй креветки в олії та спеціях. Обсмаж їх до готовності. Збий у блендері авокадо, кінзу та сік лайма. Приправ масу до смаку. Потім наріж огірки кружальцями, виклади авокадо і зверху — креветки.

Паста Карбонара: покроковий рецепт приготування

Інгредієнти:

400 г спагеті;

200 г м’яса свинини чи курки;

300 г бекону;

3 цибулі;

400 мл вершків;

1 плавлений сир;

сіль та перець до смаку;

2 ст.л олії;

100 г пармезану.

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно наріж. Бекон поріж соломкою чи кубиком. Сковороду з олією розігрій і виклади в неї нарізані цибулю та бекон. Обсмажуй на середньому вогні, допоки цибуля і бекон не набудуть золотистого кольору. На це піде приблизно 10 хвилин. Все це помішуй і додай вершки, сіль та перець. Туши все разом до загустіння на середньому вогні, іноді помішуючи. Після цього постав на плиту воду. В окріп поклади пасту з твердих сортів пшениці та вари за інструкцією. Коли паста буде готова, зливай воду та накрий кришкою. М’ясо свинини або курки наріж тонкими скибочками. Обсмаж до золотистого кольору, посоли й поперчи до смаку. Натри сир пармезан на дрібну тертку. Перемішай соус із вершків та бекону з пастою. Потім виклади зверху шматочки обсмаженого м’яса і посип пармезаном. Прикрась страву зеленню та овочами.

Качка, запечена з рисом, яблуками та апельсинами: рецепт для романтичної вечері

Інгредієнти:

качка;

сіль, перець та карі до смаку;

паприка та коріандр до смаку;

200 г рису;

50 г вершкового масла;

6 яблук;

половинка лимона;

1 апельсин;

50 г майонезу;

1-2 ложки олії.

Спосіб приготування:

Качку промий і підсуши паперовими рушниками. Видалити надлишки жиру. Зовні та зсередини натри птицю сіллю, перцем та спеціями. Залиш усе це за кімнатної температури на 1 годину. Рис відвари до готовності в підсоленій воді. Змішай із вершковим маслом та сіллю, остуди. Яблука наріж на невеликі частинки й збризкай лимонним соком. Апельсин очисть й наріж не дуже великими шматками. Змішай рис з яблуками та апельсином. Нафаршируй качку та заший кулінарною ниткою або скріпи зубочистками так, щоб начинка була всередині. Натри качку майонезом. Виклади в змащену олією форму або на деко. Запікай птицю 2,5 години за +220 °C.

Салат Нісуаз: покроковий рецепт

Інгредієнти для заправки:

1 зубчик часнику;

1-2 гілки зеленого базиліку;

1 ст.л оливкової олії;

1 ст. л білого винного оцту;

сіль та мелений перець до смаку.

Інгредієнти для салату:

100 г зеленої стручкової квасолі;

1 ч.л лимонного соку

1/2 перцю;

1 яйце;

50 г тунця;

1 помідор;

3-4 філе анчоусів;

50 г салатної суміші;

5-6 оливок;

1/4 цибулі.

Спосіб приготування:

Для заправки масло збий з оцтом виделкою до стану емульсії. Поклади в отриману заправку дрібно нарубаний базилік і зубчастий роздавлений часник. Посоли та поперчи. Перемішай і відстав убік. Яйце відвари круто. Виклади тунець із банки та розбери виделкою або руками на шматочки. Квасолю обсмаж на оливковій олії до готовності. Посоли, поперчи, збризкай лимоном. У тарілки виклади салат, обсмажену квасолю, нарізаний соломкою перець, тонко нарізану півкільцями цибулю, оливки, нарізане на четвертинки яйце, нарізаний помідор і філе анчоусів. Додай заправку та подавай.

Тирамісу без яєць з маскарпоне: простий рецепт

Інгредієнти:

300 г печива савоярді;

300 г сиру маскарпоне;

350 мл жирних вершків (від 30%);

4 ст.л цукрової пудри;

150 мл кави;

1 ст.л коньяку чи рому;

1 ст.л какао-порошку.

Спосіб приготування:

З’єднай у глибокій мисці маскарпоне та цукрову пудру. Вінчиком чи міксером на низькій швидкості змішай інгредієнти до однорідної консистенції. Охолоджені вершки перелий у миску і збий міксером до м’яких піків. Маленькими порціями поступово вливай збиті вершки у сирну масу, акуратно перемішай лопаткою. Перелий каву в тарілку, додай коньяк або ром, а потім занурюй печиво у спиртне на 2-3 секунди. Виклади палички Савоярді у форму для запікання, застелену пергаментом, а потім покрий шар кремом. Повторюй дії доти, доки не закінчаться інгредієнти. Останній ярус десерту посип какао-порошком і відправ тирамісу в холодильник на 2-3 години до повного застигання.

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