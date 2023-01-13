Що приготувати на Старий Новий рік: ідеї смачних страв

Старий Новий рік святкують в ніч із 13 на 14 січня. Щорічно в цей час українці накривають щедрі столи. Наприклад, завалюють святкові скатертини м’ясними стравами, голубцями, холодцем, рульками, кутею, варениками та найрізноманітнішою випічкою.

Також господині обов’язково частують гостей соліннями: помідорами, огірками та кислою капустою. Що приготувати на Старий Новий рік — цікаві ідеї ти знайдеш у матеріалі.

Щедра кутя

Інгредієнти:

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пшениця — 400 г

мак — 200 г

горіхи — 100 г

сухофрукти — 100 г

мед — 100 г

коньяк – 1 ст. л

вершкове масло – 3 ст. л

Спосіб приготування:

В першу чергу замочи пшеницю на кілька годин у холодній воді. Після цього відвари до готовності. Мак залий окропом на 10 хв і розітри в ступці. Горіхи сухофрукти дрібно наріж кубиками. Всі інгредієнти змішай у великій мисці. Мед розчини у теплій воді та вилий в кашу. Потім додай коньяк та ложку вершкового масла. Перед подачею добре перемішай усі інгредієнти.

Верещака

Інгредієнти:

свинячі ребра — 1 кг

квас — 1 л

головка часнику

соняшникова олія — 3 ст.л

орегано — 1 ч.л

борошно — 2 ст.л

вершкове масло

панірувальні сухарі — 1 ст.л

петрушка

сіль і перець на смак

Спосіб приготування:

Свинячі ребра наріж по 1-2 сегменти, посоли й поперчи. Видави до них часник і підсмаж на сковорідці з олією (до рум’яності). Переклади ребра у форму для запікання і посип орегано. Влий у форму з ребрами квас і запікай свинину у духовці при температурі 180 г протягом 1 години. Готові ребра переклади в місткість і накрий фольгою. Додай борошна і вершкового масла, щоб згустити соус і влий квас. Теплі ребра полий соусом і присип сухарями із петрушкою

Вареники

Інгредієнти:

борошно — 500 г

сіль

окріп — 250 мл

олія соняшникова

вишні

цукор

Спосіб приготування:

Змішай сіль з окропом, додай цей розчин та олію до муки. Перемішай та розімни руками. Залиш тісто у мисці на годину. Вийми тісто, перемішай його та відправ у пакет, а потім у холодильник на 2-3 години. На дошку насип борошна. Розкачай його, видави кружальця діаметром 5 см. Розклади тісто на долоні, додай цукор та кілька вишень. Відправ вареники у киплячу воду на 2-3 хв.

Домашня ковбаса

Інгредієнти:

свинина — 1 кг

яловичини — 500 г

кишки — 150 г

сало — 300 г

сіль, перець чорний та червоний, паприка, сушений часник — на смак

часник — 12 зубчиків

Спосіб приготування:

В першу чергу промий м’ясо, зріж жили та плівки, наріж його. Сало теж наріж. Все пропусти разом з почищеним часником крізь м’ясорубку. Можна дрібно нарізати ножем. Додай до фаршу спеції, добре перемішай та постав у холодильник на 1-2 години, а ще краще – на ніч. Добре промий свину кишку та натягни її на спеціальну насадку для м’ясорубки. Зав’яжи кінець, що звисає, та проколи голкою. Набий кишку фаршем, але не дуже щільно, щоб не тріснула. Постав в духовку до 1 год часу на 180 г.

Крученики з грибами

Інгредієнти:

свинина — 1 кг

печериці — 1 кг

цибуля — 2 шт.

твердий сир — 1 шт.

сметана — 200 г

борошно

сіль, перець, спеції — на смак

Спосіб приготування

М’ясо наріж на тонкі порційні шматочки й відбий з двох сторін. Посоли його і поперчи. Гриби обсмаж з цибулиною до золотистого кольору, посоли. Сир натри на тертці й змішай з грибами та цибулею. На кожен м’ясний шар поклади грибну начинку і загорни в рулетик. Кожен рулетик обмотай кулінарною ниткою, обваляй в борошні і злегка обсмаж на олії. Для соусу обсмаж цибулю, додай 1 ст. ложку борошна, сметану, добре перемішай, щоб не було грудочок. Крученики переклади в глибоку форму для запікання, залий соусом і постав в розігріту до 180 °С духовку. Запікай близько 40 хвилин. Перед подачею на стіл зніми кулінарну нитку.

Раніше ми розповідали, як приготувати київську перепічку вдома.

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