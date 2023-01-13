Що приготувати на Старий Новий рік: ідеї смачних страв

Старий Новий рік святкують в ніч із 13 на 14 січня. Щорічно в цей час українці накривають щедрі столи. Наприклад, завалюють святкові скатертини м’ясними стравами, голубцями, холодцем, рульками, кутею, варениками та найрізноманітнішою випічкою.
Також господині обов’язково частують гостей соліннями: помідорами, огірками та кислою капустою. Що приготувати на Старий Новий рік — цікаві ідеї ти знайдеш у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Фото – Unsplash
Спосіб приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати київську перепічку вдома.
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