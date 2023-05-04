Є з чого обрати! Чотири рецепти для смачної вечері

Їсти хочеться завжди, а от вигадувати, що саме — ні. Так, коли придумувати страву на вечерю важко, простіше не їсти взагалі або ж перекусити швидкою їжею.

Ми зібрали смачні рецепти від фуд-блогерки Таті Чуднової, щоб під рукою завжди були варіанти для вечері.

Паста Орзо: рецепт пасти з грибами та куркою у томатно-вершковому соусі

Навіть назва цієї пасти звучить так, що прокидається апетит. Переважно ми звикли, що соус може бути лише томатним або ж лише вершковим, та блогерка пропонує поєднати ці текстури й отримати смаковий вибух.

Для приготування тобі знадобиться:

печериці — 200 г

куряче філе — 200 г

сіль

томатне пюре — 60 г

вершки 20% або 33% — 130 мл

суміш перців — на смак

сухий базилік та орегано — 1 ч. л.

паста Орзо — 150 г

Приготування пасти Орзо

Навіть з цих простих інгредієнтів можна приготувати італійську насолоду. Ще одна приємність, що зробити це можна менш ніж за 15 хвилин. Щоб приготувати пасту Орзо під вершково-томатним соусом, дотримуйся рецепта:

Обсмаж гриби до золотавого кольору та зніми їх з вогню. На їхнє місце відправ обсмажуватися до золотистого кольору підсолене куряче філе. Поверни гриби до курки, додай томатне пюре, вершки, спеції, перемішай та тушкуй ще п’ять хвилин. Відварену пасту поклади в сковорідку до курки та грибів і знімай страву з вогню. Дай пасті кілька хвилин, щоб настоятися, і можеш подавати до столу.

Шпинатні млинці: рецепт

Якщо шлунок вимагає клітковини, а душа — млинців, можна знайти компроміс і приготувати шпинатну версію млинців. Це смачно, корисно, поживно, тож стане хорошим варіантом для легкої вечері.

Підготуй інгредієнти:

молоко — 400 мл

шпинат — 120 г

яйце куряче — 3 шт.

цукор — 2 ст. л.

олія — 3 ст. л.

сіль — 1/3 ч. л.

борошно — 200 г

Приготування шпинатних млинців

Шпинатні млинці лише на перший погляд є чимось складним. Насправді ж приготування майже не відрізняється та дивує простотою й швидкістю.

У глибокому посуді змішай молоко, яйця, цукор, сіль та подрібнений шпинат. До останнього інгредієнту є питання, адже далеко не всі мають блендер.

Блогерка каже, що для млинців підійде й заморожений подрібнений шпинат, лишень слід зачекати, щоб він розмерзся і став м’яким.

Збий усі ці інгредієнти до появи піни, а потім додай борошно та олію. Якщо консистенція виходить зарідка, просто додай більше борошна, якщо ж надто густа — молока.

Лишається підсмажити млинці, за бажанням загорнути в них начинку й насолоджуватися смачною вечерею.

Палюшки фрі: рецепт

Наступний рецепт, який заслуговує на увагу — палюшки фрі. Якщо ти вперше чуєш слово палюшки, то це своєрідні картопляні ліниві вареники.

Для приготування цієї страви тобі знадобиться:

варена картопля — 2 великих

сир моцарела, але підійде будь-який — 100 г

яйце — 1 шт.

борошно — 100-150 г

сіль на смак

Приготування палюшок фрі

Простота приготування тебе здивує. Особливо цей рецепт сподобається тим, у кого давно лежить відварена картопелька, але їсти її в такому вигляді вже точно ніхто не буде.

Отож візьми готову топтанку або відвари картоплю та потопчи її. До картоплі додай сіль, сир, яйце, борошно і замішай тісто. Якщо воно буде липнути до рук, додай ще борошна.

Поділи тісто на чотири частини, а потім кожну скрути в ковбаску і притисни рукою. Поділи те, що вийшло, на маленькі горизонтальні смужки, а ці смужки ще на дві вертикальні.

Поклади палюшки в морозилку на 15 хвилин, а доки чекаєш, можеш нагріти олію в глибокій сковорідці або казанці. Тепер вийми тісто й обсмаж його до золотавого кольору.

Палюшки фрі мають вийти м’які й хрусткі водночас. Виклади готову страву в миску, якщо потрібно — підсоли та додай соус, і можна їсти.

Салат з грейпфрутом та смачним соусом: рецепт

Цей рецепт для тих, хто вже готується до літа або ж є прихильником правильного харчування. Підготуй такі інгредієнти:

мікс салату

куряче філе, смажене в спеціях

чері

сир моцарела у соку

грейпфрут

Для заправки

сік з однієї часточки грейпфрута

мед — 20 г

гірчиця в зернах — 20 г

бальзамічний соус/оцет — 20 г

сіль, перець

оливкова чи соняшникова олія — 60 м

Приготування салату з грейпфрутом

Переваг цього салату багато: смачно, корисно та швидко. А що ще треба для вдалої вечері?

Посмаж куряче філе зі спеціями, дай охолонути, після чого наріж. Також поріж чері та очищений грейпфрут. Моцарелу порви на шматочки.

Для соусу просто змішай усі інгредієнти. Тепер збери салат та полий соусом — готово.

Якщо ж ти шукаєш більше варіантів для здорової вечері, то лови рецепти від Євгена Клопотенка.

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