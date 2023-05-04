Є з чого обрати! Чотири рецепти для смачної вечері

Їсти хочеться завжди, а от вигадувати, що саме — ні. Так, коли придумувати страву на вечерю важко, простіше не їсти взагалі або ж перекусити швидкою їжею.
Ми зібрали смачні рецепти від фуд-блогерки Таті Чуднової, щоб під рукою завжди були варіанти для вечері.
Навіть назва цієї пасти звучить так, що прокидається апетит. Переважно ми звикли, що соус може бути лише томатним або ж лише вершковим, та блогерка пропонує поєднати ці текстури й отримати смаковий вибух.
Для приготування тобі знадобиться:
Навіть з цих простих інгредієнтів можна приготувати італійську насолоду. Ще одна приємність, що зробити це можна менш ніж за 15 хвилин. Щоб приготувати пасту Орзо під вершково-томатним соусом, дотримуйся рецепта:
Якщо шлунок вимагає клітковини, а душа — млинців, можна знайти компроміс і приготувати шпинатну версію млинців. Це смачно, корисно, поживно, тож стане хорошим варіантом для легкої вечері.
Підготуй інгредієнти:
Шпинатні млинці лише на перший погляд є чимось складним. Насправді ж приготування майже не відрізняється та дивує простотою й швидкістю.
Блогерка каже, що для млинців підійде й заморожений подрібнений шпинат, лишень слід зачекати, щоб він розмерзся і став м’яким.
Наступний рецепт, який заслуговує на увагу — палюшки фрі. Якщо ти вперше чуєш слово палюшки, то це своєрідні картопляні ліниві вареники.
Для приготування цієї страви тобі знадобиться:
Простота приготування тебе здивує. Особливо цей рецепт сподобається тим, у кого давно лежить відварена картопелька, але їсти її в такому вигляді вже точно ніхто не буде.
Цей рецепт для тих, хто вже готується до літа або ж є прихильником правильного харчування. Підготуй такі інгредієнти:
Для заправки
Переваг цього салату багато: смачно, корисно та швидко. А що ще треба для вдалої вечері?
Якщо ж ти шукаєш більше варіантів для здорової вечері, то лови рецепти від Євгена Клопотенка.
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