Для любителів солодкого — те, що треба! Як приготувати шоколадний фондан: покроковий рецепт

Шукаєш цікавий та смачний десерт, який не складно приготувати? Маємо пропозицію приготувати щось дуже апетитне. Для любителів шоколаду цей десерт буде неймовірним. Шоколадний бісквіт, а всередині шоколадна начинка. Так-так, мова про шоколадний фондан.
Якщо у тебе вже тече слинка — поспішаємо розповісти рецепт шоколадного фондану від шеф-кухаря Олександра Огородника.
Подавати шоколадний фондан потрібно з морозивом.
Раніше ми розповідали, як приготувати гранолу в домашніх умовах.
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