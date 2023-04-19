Для любителів солодкого — те, що треба! Як приготувати шоколадний фондан: покроковий рецепт

Шукаєш цікавий та смачний десерт, який не складно приготувати? Маємо пропозицію приготувати щось дуже апетитне. Для любителів шоколаду цей десерт буде неймовірним. Шоколадний бісквіт, а всередині шоколадна начинка. Так-так, мова про шоколадний фондан.

Якщо у тебе вже тече слинка — поспішаємо розповісти рецепт шоколадного фондану від шеф-кухаря Олександра Огородника.

Інгредієнти для шоколадного фондану

100 г чорного шоколаду

100 г масла

2 жовтки

2 яйця

60 цукрової пудри

15 г борошна

Шоколадний фондан: покроковий рецепт

Масло та чорний шоколад розтопи на паровій бані. Жовтки, яйця, цукрову пудру збити міксером до утворення пишної піни. Після цього потрібно додати ще борошно та ще раз добре збити. Змішати розтоплену суміш з шоколаду і масла з яєчною сумішшю і ретельно перемішати. Беремо формочки, добре змащуємо маслом та наливаємо тісто по 45 грамів. Випікати десерт потрібно у духовій шафі протягом 5,30 — 6 хвилин за температури 200 градусів.

Подавати шоколадний фондан потрібно з морозивом.

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