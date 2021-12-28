Сирники з апельсиновим соусом – рецепт від судді МастерШеф Ярославського та фуд-блогерки Купер

Домашні, пухкенькі та солоденькі сирники. Думаєш про них, і відразу з’їсти хочеться.

Сирники – це одна з традиційних українських страв. Сотні рецептів існують по всій Україні, але головні інгредієнти залишаються незмінними.

На своїй сторінці в Instagram кулінарна блогерка Аліса Купер разом з суддею шоу МастерШеф Володимиром Ярославським поділилася неймовірним рецептом сирників з апельсиновим соусом.

— По-перше, важливий гарний сир, він має бути схожий на домашній.

Практично будь-який сир необхідно віджимати від зайвої вологи. Робимо це через вафельний рушник або марлю в декілька шарів. Обов’язково! Інакше сирники “потечуть”.

Аліса Купер каже, що пастоподібний сир взагалі не передає смак того “бабусиного сирника”.

Головний секрет сирників – довго не перемішувати.

Швидко поєднали інгредієнти, сформували кульки, обваляли в борошні й обтрусили від зайвого. І вперед, смажити!

Інгредієнти:

300г сиру (віджати)

1 жовток

20 г цукру (ложка)

25г борошна (велика ложка з горою)

трішки кориці

Приготування

Змішати сир, яйце і цукор виделкою, додати борошно, ще раз перемішати. Викласти на стіл, сформувати “ковбасу”, нарізати ножем та сформувати сирники. Смажити з двох сторін до рум’яної скоринки на середньому вогні.

Соус:

1.5 апельсини

1.5 ст ложки цукру

ром

Приготування

З апельсину зняти цедру. Тоненько нарізати, далі зачистити його від шкірки й нарізати сегменти. З обрізків вичавити сік, також знадобиться сік ще половини апельсину. На пательні прогріти сік з цукром та цедрою, покласти в нього сирники, дати прокипіти і трішки загуснути соусу. Готово!

Та не сирниками єдиними можна ласувати. Запечені яблука можуть стати смачним дієтичним десертом. Раніше ми розповідали рецепт запечених яблук зі смаком глінтвейна від Ектора Хіменес-Браво. Ну просто пальчики оближеш!