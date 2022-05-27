Так смачно, що можна знепритомніти! Три рецепти для сімейної вечері від Ектора Хіменеса-Браво

Сімейна вечеря асоціюється з теплом, затишком, смачною їжею та теревенями з рідними за столом. Шеф-кухар, ресторатор і суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився трьома простими рецептами для вечері.

Курка Cordon Bleu

Це легендарна страва, а ще й така смачна, що можна просто знепритомніти, — написав шеф у своєму Instagram.

Для приготування курки знайди:

Куряче філе — 2 шт.

Сухий часник

Суху цибулю

Сіль

Перець

Шинку слайсами — 150 г

Сир слайсами — 150 г

Для панірування тобі знадобиться:

Борошно Яйця Панірувальні сухарі

Для соусу використай:

Борошно — 50 г

Масло вершкове — 50 г

Часник — 2 зубчики

Молоко — 500 мл

Діжонську гірчицю — 50 г

Перець чорний та сіль

Пармезан — 70 г

Якщо зранку всі кудись поспішають та не мають часу для приготування сніданку, то ввечері подивись на процес приготування, як на медитацію, та роби все з любов’ю до найрідніших.

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Рецепт приготування курки Cordon Bleu

Змішай усі спеції та присип ними куряче філе. Відбий м’ясо, але не дуже тонко. Воно має бути соковитим. Поклади в середину філе шинку з сиром шарами. Скрути рулетики та щільно заверни плівкою, щоб вони тримали форму. Постав їх у холодильник на півгодини, щоб вони прийняли форму. За цей час нагрій масло та приготуй усе для панірування. Окремо виклади борошно, сухарі та яйця. Дістань м’ясо з холодильника та паніруй його в борошні, потім в яйці, а потім в сухарях. Смаж рулетики в гарячій олії до золотого кольору.

Рецепт соусу до курки Cordon Bleu

Візьми сотейник, розтопи там масло. Далі просмаж дрібно порізаний часник, але не довго. Додай борошно, смаж його в олії до легкого золотого кольору. Потім зроби менший вогонь і влий молоко. Гарненько перемішуй масу вінчиком, щоб не було грудок. Соус має загустіти. Додай на смак сіль, перець та пармезан. Потім перемішай.

Готову курку подавай із соусом. Нехай ця вечеря запам’ятається!

Салат з буряком та козячим сиром

До курячих рулетиків ідеально пасуватиме корисний та легкий в приготуванні салат, яким поділився Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

Буряк запечений — 100 г

Козячий сир — 100 г

Апельсин — 50 г

Волоський горіх — 30 г

Листя салату

Заправка у співвідношенні 3:2:1 — лимонний сік, цукор, оливкова олія.

Отже, до роботи!

Рецепт салату з буряком та козячим сиром

Заздалегідь запечи буряк у фользі без олії. Подрібни горіхи. Це можна зробити, поклавши їх у пакет-слайдер та подрібнивши за допомогою скалки. Наріж усі інгредієнти великими шматочками та збери салат, як на відео. Виклади зверху листя салату та полий заправкою.

Французький рататуй

Цю страву багато хто знає з однойменного мультика. Приготуй її за рецептом Ектора Хіменеса-Браво й навіть найвибагливіші домашні критики залишаться задоволеними.

Знайди в холодильнику:

Цукіні — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Рослинна олія

Сіль, перець, цукор

Томати пелаті — 1 банка

Часник — 2-3 зубчики

Чебрець

Гайда на кухню!

Рецепт рататуя

Спробуй вибрати цукіні, кабачок та баклажан одного діаметра. Наріж їх на тонкі кільця, посоли, поперчи та полий трохи олією. У сотейнику на малому вогні підрум’янь часник і чебрець, додай помідори пелаті, посоли, додай цукор і поперчи. Потім перебий у блендері. Вилий соус на низ листа і, як на відео, виклади овочі. Накрий страву пергаментом, запікай 30 хвилин при 160°C. Зніми пергамент та запікай ще 10 хвилин при 180°C. Подавай рататуй, поливаючи соусом.

Кожен вечір може бути святковим та особливим, навіть у розпал робочого тижня. Варто лиш потішити себе та близьких смачною та поживною вечерею. Лови кілька простих і смачних страв на вечерю від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.