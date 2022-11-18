Святковий і неймовірно смачний: рецепти торта на Новий рік

Наближаються різдвяні свята. І краще почати підготовку заздалегідь, щоб встигнути купити все необхідне і продумати деталі. Королем столу зазвичай є святковий торт. Ми розповідаємо, як приготувати торт на Новий рік — рецепти в матеріалі.

Торт на Новий рік — добірка смачних рецептів

2023-й — рік Кролика. А тому чудовим варіантом буде морквяний торт. Його можна прикрасити кроликами і морквинами з мастики або взагалі зробити сам десерт у вигляді кролика.

Тримай рецепт морквяного торта з карамеллю.

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Знадобиться

Борошно — 160 г

Яйця — 2 шт.

Цукор — 100 г

Морква — 2 середні

Олія — 70 мл

Апельсинова цедра — 1 ч. л.

Спеції: кориця, мускатний горіх, імбир — 1 ч. л.

Розпушувач 0,5 ч. л.

Сода харчова 0,5 ч. л.

Карамель

Цукор — 200 г

Вода — 50 мл

Вершки 33% — 150 г

Масло — 45 г

Начинка

Сир — 450 г

Вершки — 80 г

Цукрова пудра — 80 г

Вирівнювання торта

Сир — 290 г

Масло — 90 г

Цукрова пудра — 50 г

Крихти печива та мастика — для прикрашання

Приготування

Помий, почисть та натри моркву на терці. Туди ж натри цедру апельсина. Для бісквіта змішай борошно, розпушувач, соду, спеції. В іншій мисочці збий міксером яйця з цукром до білої маси, а потім влий олію та добре розмішай. Поєднай суху суміш зі збитими яйцями, добре розмішай, а потім додай терту моркву з цедрою. Розмішай до однорідності. Вилий морквяне тісто в форму та випікай годину за температури 180 °С. Проштрикни зубочисткою, щоб перевірити готовність бісквіта. Для карамелі потрібно розтопити цукор у сотейнику на сильному вогні, додати воду, а потім гарячі вершки. Зменш вогонь і вари 2-3 хвилини. Додай масло і вари до потрібної густини. Готову карамель накрий плівкою. Для начинки потрібно змішати сир, вершки та цукрову пудру до пишності та перекласти в кондитерський мішок. В інший перелий карамель. Розріж бісквіт на коржі завтовшки 2-3 см. Промащуй кожен корж кремом, а в центр додавай карамель. Зібраний торт потрібно вирівняти кремом за допомогою лопатки. Залиш новорічний торт у холодильнику на ніч. Прикрашай торт кроликами з мастики, морквинками та крихтою коричневого печива. Подавай до святкового столу!

Другий рецепт новорічного торта — фісташково-малиновий. Зелені бісквітні коржі та яскрава малина всередині після розрізу нагадуватимуть святкову ялинку.

Знадобиться

Яйця — 4 шт.

Борошно — 180 г

Цукор — 150 г

Масло — 100 г

Фісташки (чищені) — 70 г

Розпушувач — 2 ч. л.

Харчовий барвник (зелений, за бажанням) — 1 г

Для начинки

Малина — 200 г

Для крему

Вершковий сир — 200 г

Вершки 33% — 200 г

Цукрова пудра — 100 г

Приготування

Подрібни фісташки в блендері. Розтопи масло і додай у перебиті фісташки. Добре розмішай. Збий яйця з цукром та влий у фісташкову суміш, додай харчовий барвник та розмішай. У суміш просій борошно та додай розпушувач. Тісто вилий у форму та запікай 45 хв. за температури 180 °С. Готовий бісквіт має охолонути, а потім його потрібно розрізати на коржі. Малину добре вимий та дай висохнути. Для крему змішай сир із вершками та цукровою пудрою. Збий до щільної консистенції. Збирай новорічний торт. Корж промазуй кремом і вкладай малину. Повтори кілька разів. Зібраний торт має охолонути в холодильнику кілька годин. Прикрашай торт малиною і м’ятою.

Раніше ми розповідали, як прикрасити кімнату на Новий рік 2023.

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