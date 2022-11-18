Святковий і неймовірно смачний: рецепти торта на Новий рік

Наближаються різдвяні свята. І краще почати підготовку заздалегідь, щоб встигнути купити все необхідне і продумати деталі. Королем столу зазвичай є святковий торт. Ми розповідаємо, як приготувати торт на Новий рік — рецепти в матеріалі.
2023-й — рік Кролика. А тому чудовим варіантом буде морквяний торт. Його можна прикрасити кроликами і морквинами з мастики або взагалі зробити сам десерт у вигляді кролика.
Тримай рецепт морквяного торта з карамеллю.
Знадобиться
Карамель
Начинка
Вирівнювання торта
Приготування
Другий рецепт новорічного торта — фісташково-малиновий. Зелені бісквітні коржі та яскрава малина всередині після розрізу нагадуватимуть святкову ялинку.
Для начинки
Для крему
Раніше ми розповідали, як прикрасити кімнату на Новий рік 2023.
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