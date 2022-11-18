Їжа та рецепти

Святковий і неймовірно смачний: рецепти торта на Новий рік

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 18 Листопада 2022, 11:00
Торт на Новий рік — добірка смачних рецептів
Фото: Pexels

Більше новин
Що робити якщо зникло світло
Бути готовими до всього: що робити, якщо зникли електрика, вода та газ
Коли треба йти до гінеколога
Тривожні дзвіночки для жінки: гінекологиня розповіла, коли варто звертатися до лікаря
Як сформувати особистий бюджет
Як навчитися планувати особистий бюджет: правила легкої економії
Освітній проект Дія
Навчатися можна й у Дії: про новий освітній проект та як серіали допомагають розвиватися
Дивитись більше

Матеріали по темі

Новий рік
Скільки днів до Нового року 2023: відлік до свята
Як приготувати корисну вечерю: варіанти страв від Анастасії Голобородько
Надзвичайно просто, смачно та корисно! Різні варіанти вечері від нутриціологині
Борщ
Заправка для борщу на зиму: легкі рецепти приготування
Вихідні дні на Новий рік 2023: чи будуть в українців вихідні
Чи відпочиватимуть українці на Новий рік — вихідні у грудні

Відео
Карта бойових дій в Україні 17.11.2022 онлайн

Актуальна карта бойових дій в Україні 18 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:06
Перехоплені розмови окупантів: розповідають про загиблих
Сиди й молись! Дружина окупанта розповідає про загиблих російських військових в Україні
0:02:13
Макіївка
Майже нічого не залишилося! Як оговтується від окупації Макіївка на Луганщині
0:03:44
Катівні у Херсоні: як окупанти знущалися з людей
Я ніколи не чув, щоб люди так кричали — жахливі історії про катівні в Херсоні
0:04:09
Гаазький суд визнав винним Гіркіна у збитті боїнга МН17
Вирок, на який чекали вісім років: суд Гааги оголосив вердикт у справі про трагедію літака МН17
Обстріли 17 листопада
Ранкові обстріли 17 листопада: все, що відомо про ситуацію в містах України
Рамштайн-7: результати зустрічі та що обіцяють партнери Україні
Підсумки Рамштайн-7: партнери оголосили нові пакети військової допомоги Україні
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:23
Перехоплені розмови
“Нас дурять, обманюють!” Окупанти нарешті зрозуміли, за що воюють в Україні
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Більше відео
Коли треба йти до гінеколога
Читати далі
Тривожні дзвіночки для жінки: гінекологиня розповіла, коли варто звертатися до лікаря

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь