Варимо ідеальний рис, який не злипається: секрети від Тетяни Литвинової

Кулінарія – це справжнє мистецтво, однак до певних продуктів треба знайти правильний підхід. От, наприклад, як приготувати рис, щоб він не злипався і був смачний?

Рис, на перший погляд, простий у приготуванні, однак його легко переварити та замість розсипчастого шедевра отримати кашу незрозумілої консистенції.

Добре, що навчитися варити ідеальний рис цілком реально, достатньо знати кілька простих лайфхаків.

Ведуча програми МастерШеф Тетяна Литвинова у своєму кулінарному YouTube-блозі поділилася секретами, як варити розсипчастий рис, в якому будуть збережені всі корисні властивості.

Як варити ідеальний рис

Щоб при відварюванні рис не злипався, його треба правильно підготувати. І в цьому допоможе проста вода.

Треба ретельно промити рис під холодною проточною водою, тоді, під час варіння він не буде злипатися.

Наступний секрет — співвідношення води до рису.

Так, так, на упаковці не дарма пишуть, якою кількістю води треба заливати рис. Ідеальна формула — на одну склянку рису має йти півтори склянки води.

Коли солити рис?

Найкращий час, щоб підсолити рис настає після того, які він закипить. Тоді можна сміливо солити й стишувати вогонь.

Мішати чи не мішати?

Найважливіший секрет ідеального рису: щоб крупа в результаті не перетворилася на кашу, а була розсипчастою, не можна перемішувати рис до моменту кипіння.

Навіть після того, як він закипить, треба намагатися мінімально помішувати рис.

Скільки варити рис?

Час варіння крупи відрізняється. Все залежить від того, який це вид рису. Зазвичай, на упаковці виробник вказує оптимальний час приготування.

Якщо це пропарений, білий круглий або довгий сорт рису, то достатньо буде 20 хвилин варіння. Бурому рису треба від 30 до 40 хвилин, а дикий рис вариться понад годину.

Рисова крупа є основою для багатьох смачних та поживних страв. Якщо вдома без діла стоїть баночка з рисом, а ти досі не знаєш з чим його приготувати, то читай, як зробити ліниві голубці. Це швидко, просто і смачно.

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