Не знаєш, який рецепт вибрати? Спробуй паску на віденському тісті

На Великдень можна влаштовувати змагання пасок. Їх є сотні рецептів, кожна господиня або господар додають у них свою родзинку, а красиві прикраси заслуговують на окрему похвалу.

Якщо ти не знаєш, який рецепт паски приготувати цього року, пропонуємо спробувати паску на віденському тісті. Особливість у тому, що опара для тіста настоюється цілу ніч, паски виходять помірно солодкими та пишними.

Як приготувати паску на віденському тісті

Інгредієнти для паски на віденському тісті:

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пшеничне борошно — 1,5 кг

дріжджі — 50 г

молоко — 500 мл

вершкове масло — 300 г

цукор — 500 г

яйця — 6 шт.

сіль — 1 ч. л.

родзинки — 300 г

Приготування паски на віденському тісті

У великій мисці треба збити яйця з цукром, додати туди розтоплене вершкове масло.

У теплому молоці (37°C) треба розвести дріжджі, додати цю суміш до яєчної. Накрити опару рушником і залишити в теплому місці на цілу ніч. Для кращого ефекту можна укутати пледом.

На ранок опара перебродить, і можна буде продовжувати приготування тіста.

Треба підготувати родзинки — промити, залити теплою водою, потім просушити паперовими рушниками. Просіяти борошно.

В опару додати сіль і перемішати. Потроху додавати борошно, перемішуючи тісто. Також додати родзинки. Місити тісто треба доти, доки воно не перестане сильно прилипати до рук.

Далі розкласти тісто у форми на ⅓, залишити на дві години.

Потім випікати 20-30 хвилин при температурі 180°C. Готовність паски можна перевірити сірником.

Поки великодні паски на віденському тісті випікаються, можна підготувати яєчну глазур та прикраси для них.

Інколи ми згадуємо про приготування паски в останню мить, тож під рукою може не опинитися деяких інгредієнтів. Раніше ми розповідали рецепт паски із доступних продуктів.

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