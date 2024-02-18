Хрустка насолода: як приготувати яблучно-грушевий крамбл за рецептом Ольги Мартиновської

Під кінець робочого тижня єдине, про що ще вистачає сил мріяти, лишається вечір спокою. І бажано, щоб його доповнило щось смачне та хрустке. Тож ідеальним супутником для тебе може стати цього разу яблучно-грушевий крамбл.
Проте одразу ж проста підказка — ти можеш обрати будь-які інші фрукти для наповнювача, адже цей десерт смакує практично з будь-якою начинкою.
Як його тоді приготувати? Шеф-кухарка та суддя кулінарного реаліті МастерШеф-13 Ольга Мартиновська запевняє, що все досить просто, тому й ділиться своїм улюбленим рецептом.
Куштуйте теплим з кулькою ванільного морозива, — радить Ольга Мартиновська.
Куштуйте теплим з кулькою ванільного морозива, — радить Ольга Мартиновська.
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