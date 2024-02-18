Хрустка насолода: як приготувати яблучно-грушевий крамбл за рецептом Ольги Мартиновської

Під кінець робочого тижня єдине, про що ще вистачає сил мріяти, лишається вечір спокою. І бажано, щоб його доповнило щось смачне та хрустке. Тож ідеальним супутником для тебе може стати цього разу яблучно-грушевий крамбл.

Проте одразу ж проста підказка — ти можеш обрати будь-які інші фрукти для наповнювача, адже цей десерт смакує практично з будь-якою начинкою.

Як його тоді приготувати? Шеф-кухарка та суддя кулінарного реаліті МастерШеф-13 Ольга Мартиновська запевняє, що все досить просто, тому й ділиться своїм улюбленим рецептом.

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Яблучно-грушевий крамбл — інгредієнти

Начинка

зелене яблуко — 1 штука

груша — 1 штука

лайм чи лимон — 1 штука

цукор — 1 столова ложка

ваніль, кориця, цедра апельсина, лаванда, імбир — до смаку

Кламбл

цукор — 50 грамів

масло кубиком — 50 грамів

борошно — 50 грамів

борошно з мигдалю чи фундука — 50 грамів

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Спосіб приготування яблучно-грушевого крамблу

Насамперед варто приготувати начинку. Для потрібно цього помити та почистити яблука й груші. Після цього окропити їх соком лимона чи лайму та нарізати кубиком. Додати до яблук цукор, ваніль, корицю, цедру апельсина, лаванду та імбир. Деякі з цих інгредієнтів можна пропустити за бажанням. Змастити форми для запікання маслом та присипати трохи цукром. Після цього наповнити фруктовою сумішшю. Після цього можна приготувати тісто для крамблу. Для цього необхідно змішати масло кімнатної температури, цукор, борошно звичайне та з мигдалю чи фундука. Останній інгредієнт можна зробити власноруч за допомогою блендера. Тісто має нагадувати крихту. Посипати тістом фруктову суміш у формах. А потім відправити майбутній десерт запікатись на 20 хвилин у духовку, що розігріта до 200 градусів.

Куштуйте теплим з кулькою ванільного морозива, — радить Ольга Мартиновська.

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