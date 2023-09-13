Зроби її м’якою для кращого приготування: як підготувати капусту для голубців

Голубці — одна з традиційних страв української кухні. Кожна господиня має свій рецепт голубців. Одним із головних інгредієнтів для голубців є капуста.

Від того, наскільки добре підготовлене листя капусти, залежить форма голубців та їхня цілісність.

Ми розповімо про те, як приготувати капусту для голубців. Ти дізнаєшся три простих способи.

Зараз також дивляться

Як приготувати капусту для голубців: варіння у воді

Найпоширеніший спосіб підготовки капусти для голубців — варіння у воді. У киплячу підсолену воду треба покласти качан капусти, але перед цим вирізати ніжку.

Варити капусту на слабкому вогні, поки верхнє листя не стане м’яким.

Треба діставати з води готове листя капусти в міру готовності й продовжувати варити капусту, доки на листя не розбереться весь качан. Листя готове до закручування голубців.

Як підготувати капусту для голубців у мікрохвильовці

Для цього способу треба, перш за все, вирізати ніжку в качана капусти. Покласти капусту в тарілку та накрити пакетом.

Потім поставити в мікрохвильовку на 6 хвилин на повну потужність. Коли діставатимеш капусту, будь обережним, адже можна обпектися парою.

Далі треба розібрати капусту на листя. Якщо ближче до центру залишилося тверде листя, можна повторити процедуру з пакетом і мікрохвильовою піччю. Але треба бути уважним, щоб капуста не стала надто м’якою.

Як приготувати капусту для голубців: спосіб заморожування

Так само як і в попередніх способах, треба спершу вирізати ніжку. Потім покласти капусту в пакет і поставити в морозилку на добу, щоб качан повністю промерз.

Увечері перед тим днем, коли хочеш готувати голубці, дістати капусту з морозилки, щоб за ніч вона розтанула.

Після розморожування листя капусти виходить дуже м’яким, з ними дуже зручно працювати.

Голубці — улюблена страва багатьох, але готувати їх довго не завжди хочеться. Раніше ми розповідали рецепт лінивих голубців.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.