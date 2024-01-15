Щоб не витратити на це годину! Як правильно та швидко чистити помело — лайфхаки

Корисні та ароматні цитрусові інколи буває досить складно почистити. Так майже завжди стається з помело. Він має товсту шкірку, яку складно розрізати ножем. У нашому матеріалі розповідаємо, як правильно чистити помело — швидко та різними способами.

Як правильно чистити помело: способи та лайфхаки

Якщо ти подаєш помело до столу, його можна красиво почистити кількома способами — дольками, напівдольками, кільцями або навіть цілком без шкірки. Усі ці способи нескладні, якщо знати, як правильно чистити помело.

Для чищення тобі знадобиться дошка для нарізання та гострий ніж. Добре помий фрукт теплою або прохолодною водою. Після цього зріж верхівку та нижню частину помело. Зроби чотири поздовжні глибокі надрізи на шкірці — має вийти вісім пелюсток, які легко знімаються руками.

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Потім досить просто буде зняти білу плівку та розділити помело на часточки.

Почистити швидко помело можна і всього одним надрізом ножа. Для цього фрукт потрібно покласти на обробну дошку боком, провести ножем по колу посередині фрукта. Тобто, зробити круговий надріз.

Після цього шкірка знімається пальцями. Круговим рухом стягуй її, для цього може знадобитися трохи сил.

Аби почистити помело правильно напівдольками, потрібно розрізати його навпіл по центру, а потім на половинках зробити поздовжні надрізи. Після цього шкірка буде легко зніматися, і ти отримаєш гарну нарізку помело.

Щоб почистити помело шматочками та відразу красиво подавати до столу, можна зробити так:

Помий помело теплою чи прохолодною водою. Зріж верхівку та низ гострим ножем. Наріж помело кільцями товщиною 1-2 см. Зроби надрізи на шкірці. Зніми шкірку та білу плівку з помело.

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